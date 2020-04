Netflix vypustí některé své pořady zdarma na YouTube

Vlnu solidarity můžeme v současné situaci pozorovat na mnoha místech. Výjimkou nejsou ani technologické společnosti. Například Netflix zveřejňuje některé seriály ze své produkce zdarma na svém kanále na YouTube, přičemž se jedná se převážně o dokumentární série. Řeč je například o Zion, Explained, Our Planet, Knock Down the House či Chasing Coral. Pokud tedy toužíte po exkluzivních pořadech a nemáte Netflix, podívejte se na jeho kanál. V galerii můžete vidět záběry ze seriálu Naše planeta, který jsme vám doporučovali i v našem článku o top 10 dokumentech na Netflixu.