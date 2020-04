Internetové účty si v dnešní době musíme vytvářet doopravdy všude. Ať už si chceme koupit třeba oblečení, elektroniku, anebo si chceme objednat něco z čínského tržiště, pokaždé potřebujeme účet. Účtů je však v poslední době tolik, že si obyčejný člověk nemůže zapamatovat všechna hesla – tedy pokud dodržuje zásady silných hesel a nemá jedno heslo naprosto všude. Apple zařízení mají v tomto případě výhodu, jelikož nabízí funkci s názvem Klíčenka na iCloudu, do které se ukládají veškerá hesla, která na internetu (a nejen na něm) využíváte.

Kromě toho Apple ve svém internetovém prohlížeči Safari nabízí možnost pro automatické vyplnění hesla pokaždé, když zakládáte nový účet. V praxi tak do kolonky pro registraci zadáte pouze vaše uživatelské jméno či e-mail a Safari heslo doplní automaticky, společně s tím, že jej uloží do Klíčenky na iCloudu. Díky tomu budete mít jednak velmi silné, dlouhé a bezpečené heslo, a jednak ho budete mít uložené všude napříč všemi zařízeními, které máte vedené pod stejným Apple ID. Ne každému však může tohle automatické vyplňování hesel u nových účtu vyhovovat. Uživatelé si často chtějí hesla zvolit sami, a to proto, že si je chtějí třeba zapamatovat, anebo nad nimi chtějí mít jednoduše přehled. Pojďme se v tomto článku podívat na to, jak lze tuto funkci vypnout.

Jak na iPhonu v Safari zakázat automatické tvoření silných hesel při zakládání nových účtů

Možnost deaktivace této funkce se nenachází v Nastavení v sekci Safari, jak by si možná někteří z vás mohli myslet. Pokud tedy chcete zakázat automatické tvoření silných hesel při zakládání nových účtů, tak se na vašem iPhonu či iPadu přesuňte do nativní aplikace Nastavení. Jakmile se do této aplikace přesunete, tak sjeďte o něco níže a lokalizujte kolonku Hesla a účty, kterou rozklikněte. Zde už jen stačí, abyste přepínač u možnosti Vyplňování hesel přepnuli do neaktivní polohy. Takto si zajistíte, že už se možnost pro vytvoření silného hesla při zakládání účtu nezobrazí.

Bohužel, stejně tak se v případě deaktivace funkce Vyplňování hesel deaktivuje funkce, díky které vám Safari automaticky vyplňuje hesla při přihlašování k již vytvořeným účtům. Buď tedy deaktivujete vyplňování a tvoření hesel najednou a kompletně, anebo se s nabídkou pro vytvoření hesla budete muset smířit a zároveň budete moci využívat funkce pro automatické vyplňování hesel u již vytvořených účtů. V tomto případě tedy neexistuje možnost pro deaktivaci pouze jedné funkce. Kdo ví, třeba se rozšířeného nastavení pro vyplňování hesel dočkáme v některé z nových verzí operačního systému iOS (iPadOS).