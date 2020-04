Chystáte se pořídit nový Apple produkt? Na iWantu si u něj můžete odložit splátky až o 2 měsíce

Komerční sdělení: Není žádným tajemstvím, že jsou produkty od Applu zpravidla dražší než produkty z dílny konkurence. To však může být v době, kdy svět paralyzovala pandemie koronaviru, velký problém, jelikož mnoho lidí přišlo ze dne na den o své příjmy. Co ale dělat, když produkty od Applu potřebuji například pro práci či studium hned, bez ohledu na nynější situaci? Řešením může být akce Pracuj, studuj, bav se, která běží na iWantu.

Hlavní devízou akce je možnost výhodného nákupu Apple produktů na splátky. Ty si totiž lze nyní odložit na celé dva měsíce, což je dostatečně dlouhá doba na našetření prvních potřebných splátek. Splátky si navíc lze nastavit tak, aby vám vyhovovaly co nejvíce a vy se tak kvůli nim nedostali například do finanční tísně. Co to znamená v praxi? Například to, že MacBook Air si můžete pořídit již od 525 korun měsíčně. MacBook Pro 13” vás pak může měsíčně vyjít na 740 korun, přičemž po splacení jeho ceny vám samozřejmě stejně jako Air zůstane.

Zatímco Macy jsou mnohými označovány vyloženě za pracovní nástroje, iPady si drží pověst zařízení studentských. Vzhledem k širokému využití systému iPadOS, možnosti připojit k nim externí klávesnice a jejich kompaktním rozměrům se však nelze této skutečnosti divit. Ať už se řadíte mezi studenty využívající iPady i vy či už jste pracujícími a na iPadech jen konzumujete filmy nebo hrajete hry, vězte, že nový iPad Air si můžete pořídit už od 284 korun měsíčně. iPad Pro si pak můžete dopřát za 402 korun měsíčně, přičemž i zde samozřejmě platí možnost dvouměsíčního odložení splátek a jejich nastavení dle vašich potřeb.

Akce iWantu lze samozřejmě využít i pro pořízení iPhonů či Apple Watch – tedy dvou produktů, které hrají v portfoliu Applu dlouhodobě klíčovou roli. Například iPhone 11 Pro vás může vyjít už od 575 korun měsíčně a za Apple Watch můžete platit jen 228 korun měsíčně. V obou případech se tedy bavíme o částkách, které nejsou nikterak vysoké a tudíž váš rozpočet určitě nezruinují. Pokud tedy právě nad Apple produkty přemýšlíte a rádi byste si je pořídili na splátky, je akce Pracuj, studuj, bav se jako stvořená pro vás.