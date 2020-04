7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (20. 4. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Co takhle započít nový týden hrou, ve které budete mít rozsáhlé možnosti, budete se moci věnovat různým činnostem a potkáte řadu postav? Jestli se vám tato myšlenka líbí, určitě byste měli využít dnešní akce a zakoupit si hru Toca Life: After School. V této hře totiž můžete jezdit na skateboardu, kreslit či malovat, skládat hudbu, hrát sporty, nebo se můžete poznat dalších 27 postav.

Původní cena: 99 Kč (25 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace HypnoConfidence Hypnosis slouží pro zvýšení vašeho vlastního sebevědomí pomocí hypnózy. Pokud tedy máte problémy se sebevědomím či trému a častokrát si před nějakou důležitou událostí nevěříte, tento nástroj by se mohl stát efektivním řešením.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

Aplikaci ABC Star – Letter Tracing ocení především rodiče s dětmi. Tento nástroj totiž děti učí psát různá písmenka z anglické abecedy, a to tím způsobem, že nechá děti obkreslovat samotné předlohy jednotlivých písmen. Jedná se o jednoduchou aplikaci, která dokáže perfektně pomoct a navíc se v ní nenachází žádné reklamy a mikrotransakce.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Máte v oblibě klasické RPG hry, které kombinují tahový bojový systém s vytříbeným humorem? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, pak by vás mohl zaujmout titul Crisis of the Middle Ages. V této hře totiž doslova budete muset očekávat neočekávatelné, jelikož se v průběhu potkáte s nejrůznějšími tvory a čeká na vás řada důležitých úkolů.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Každý člověk je jiný a věnuje se jiným činnostem, které ho víceméně nějakým způsobem naplňují. S pomocí aplikace Pixelist – Habit Tracker si můžete značit všechny vaše návyky a zapisovat si, jak často je děláte. Na základě těchto dat se vám začne z velkých pixelů vykreslovat abstraktní obraz, nad kterým se dokáže pozastavit i člověk neznalý v umění.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

V období současné karantény se musíme co nejvíce zdržovat doma, což nás může omezit například v zdravém pohybu. S tímto problémem by vám mohla pomoci aplikace Rockout – Workout Exercises, která vás provede různými cvičeními a pomůže vám tak s budováním vaší vysněné postavy. Hlavní výhodou oproti konkurenci je, že se v této aplikaci nenachází žádné předplatné či mikrotransakce.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Stažením aplikace The Virgin Mary si zpřístupníte širokou škálu různých samolepek, které můžete následně využívat v rámci komunikační aplikace iMessage. Pochopitelně se jedná o nálepky, na kterých je vyobrazena Panna Marie, neboli matka od Ježíše.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)