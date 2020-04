Kdo dá za smartwatch 3000€? Vyrobí Rolex chytré hodinky? Odpovídá Vlastimil Nesvadba, který prodává hodinky od roku 1994

S Vlastíkem Nesvadbou z Helvetia.cz ( www.helvetia-hodinky.cz ) jsme si o hodinkách již jednou povídali. Tentokrát jsme však trochu změnili téma a pobavili se například o tom, jak vypadá zákazník, který dá za smartwatch 3000€ nebo zda Rolex někdy vyrobí chytré hodinky. Vlastík prodává hodinky více než 25 let a za tu dobu jich prodal nespočet. Poslední dobou se trh čím dál tím víc mění a prodeje chytrých hodinek rostou den za dnem. Pojďme se o tom tedy pobavit a věřím, že pokud máte rádi nejen smartwatch, ale i klasické hodinky, pak si přijdete v následujících řádcích na své.

Dobrý den, Vlastíku. Rád bych využil našeho dnešního rozhovoru k tomu, abychom si trošku přiblížili aktuální svět chytrých hodinek a to, jak je vnímáte vy jakožto člověk, jenž začal hodinky prodávat dávno předtím, než se nějaký nápad vyrobit smartwatch vůbec zrodil. Zkuste se čtenářům, kteří vás neznají, trošku představit.

Máte pravdu v tom, že když jsem začínal ,tedy v roce 1994, neexistovaly ještě ani chytře telefony, natož smartwatches. K velkoobchodu jsem časem přidal 2011 ještě maloobchod. Otevřeli jsme prodejnu HELVETIA a dnes jsou pro nás chytré hodinky nepostradatelným sortimentem.

Pro řadu lidí jsou synonymem pro chytré hodinky Apple Watch. Mě však poslední dobou stále víc vrtají hlavou takzvané High-end smartwatch, jejichž cena často překračuje 3000€. Patří mezi ně například LV, Tag Heuer nebo Garmin se svou kolekcí Marq. Dva z těchto modelů sám prodáváte. Jak vypadá zákazník, který si koupí chytré hodinky za bezmála sto tisíc korun? Přece jen, za tu cenu lze pořídit v celku slušné švýcarské hodinky, které budete mít po zbytek života.

Už z prodeje TAG Heuer Connected Modular vím, že v tomto případě se jedná o zákazníky, kteří jsou zvyklí používat chytré hodinky jiné – levnější – značky. Na druhou stranu chtějí mít také „brand“. Zákazníkovi, který svolí k chytrým hodinkám TAG Heuer prodáte Garmin jen stěží.

Takže je to člověk, co má doma klasické hodinky za vyšší desítky až stovky tisíc korun a kvůli sportu nebo sledování zdraví chce zkrátka inteligentní hodinky? Nebo jsou to i lidé, kteří by si klasické hodinky nikdy nekoupili, ale za smartwatch jim není líto utratit podobnou částku?

V obou případech máte pravdu. V případě TAG Heuer už má zákazník doma mechanické švýcarské hodinky a chce si pořídit hodinky chytré. Často“aktualizuje“ svoji sbírku. Měl druhou řadu TH Conencted , ale chce novinku. Je to podobné jako s AppleWatche – také si pořizujete čas od času novější verzi. U Garminu je to trochu jinak. Tady je díky specializaci jednotlivých modelů velký záběr, co se týká aktivit zákazníka. Vybere si milovník létání nebo jachet a tak podobně. Těch možností je opravdu spousta. Garmin MARQ jde s cenou do 2000 € více naproti svým zákazníkům co se týká fukčností. Pro dost lidí je tato investice přijatelnou

Upřímně se však bavíme spíše o materiálech, brandu a také pocitu. To je to, za co lidé u těchto drahých chytrých hodinek platí. Co se funkcí týká, je tam něco, co zkrátka levné hodinky nemají a musíte sáhnout takto vysoko, abyste se dostal na danou funkci?

Ano, je to hodně o materiálech. Garmin MARQ se pustil do boje se švýcarskými smart hodinkami především ve volbě materiálů pouzder, náramků a skel. K tomu přidá již osvědčené funkcionality a tím si cenu obhájí. Většinu funkcí dokáže i Garmin Fenix 6 Pro, ale zde zase nemáte prémiové materiály. U TAG Heuer Connected je to z velkého dílu o brandu.

Myslíte si, že si může jakákoliv značka až na skutečné výjimky dovolit přijít s chytrými hodinkami? Může to udělat třeba Rolex, Breitling, Omega a tak podobně? Je mi jasné, že bavit se o extrémech jako je Patek nebo Richard Mille je blbost, ale co ty výše uvedené značky?

Opravdu netuším, co se bude dít v budoucnu. V této chvíli si Rolex se smartwatches asi dokáže představit málokdo, ale dokázal si někdo z nás představit před dvěma měsíci, že bude celý svět paralyzován jedním virem? Svoje pokusy se smartwatches zkouší Montblanc a další výrobci luxusnějších značek. Nicméně TAG Heuer je v tomto opět pionýrem. J.C.Biver byl v myšlence TAG Heuer Connected důsledný a podle mne se mu to vyplatilo. Tak daleko v chytrých hodinkách jako tato značka nikdo jiný ze švýcarských značek určitě není. Myslím, že zpočátku to měl být spíše marketingový tah. Asi ani on netušil, že se bude zájem zákazníka obracet od mechanických hodinek k chytrým tak výrazným způsobem. Že prochází švýcarský hodinářský průmysl největší krizí od sedmdesátých let je už dnes veřejným tajemstvím.

Když jste mluvil o materiálech, ty na rozdíl od technologií, baterie a displeje nestárnou. Umíte si představit, že by se smartwatch staly sběratelskou záležitostí nebo něčím, co si můžete za jistých okolností nechat celý život? Přece jen je škoda zaplatit za prémiové materiály a za rok je „vyhodit“ a jít koupit nový model.

Ne. Myslím, že v tomto případě nebude o sběratelských ambicích řeč. Mluvil jsem na tohle téma s distributorem Garmin CZ. Nedají „celoživotní“ záruku, ale o životnosti jeden rok se tady také určitě nebavíme. Samotné tělo hodinek bude určitě v pořádku. Jediným problémem může být životnost baterií. Tento problém se zatím nepodařilo nikomu vyřešit, i když je opět Garmin se svou několikadenní výdrží baterie asi nejdál.

Takže ani v případě TH nebo Garmin Marq nelze servisně vyměnit baterii za novou?

Vím, že touto odpovědí asi nepotěším, ale v této chvíli ani jedna z těchto značek tuto možnost neposkytuje. Pokud by byl problém v záruce, určitě to oba výrobci vyřeší – buď výměnou baterie nebo celých hodinek. Ale co bude za dalších například 5 let, to nevím. Na druhou stranu, Garmin už je natolik dlouho na trhu, že lidé asi tyto produkty znají – v dobrém i tom horším. TAG Heuer znám z pozice smartwatches od roku 2018. Do této chvíle jsem tedy problémy s baterií neřešil. Neříkám, že se mechanické problémy nevyskytly u obou značek, ale vždy se vše vyřešilo ke spokojenosti zákazníka.

Setkáváte se s tím, že lidé, kteří jednou zkusí smartwatch, se již ke klasikám nevracejí a sbírku si sice nechají, ale již se jim příliš nerozrůstá? Znám lidi, co mají doma Pateky a přesto jdou na důležité jednaní s Apple Watch, protože je ani nenapadne je sundat.

To je velmi individuální! Znám lidi, které smartwatches prostě přestaly bavit. Nebavilo je například nabíjet kromě mobilu ještě hodinky. Rádi se vrátili k mechanikám a užívají si pocitu, jako když je měli na ruce poprvé. Ale znám i takové, kteří si na sledování a život se smartwatch tak zvykli, že je opravdu nesundají z ruky. U některých mne to až překvapuje, ale to je to krásné. Já si například velmi užívám právě té možnosti volby. Když mám náladu a chuť na lehké chytré hodinky, nemám problém je nosit třeba týden v kuse. Potom ale přijde chvíle, kdy se mi zasteskne po mechanice, labužnicky si je seřídím , natáhnu a dám na ruku. Vím, co lidské práce se za touto „hračkou“ skrývá. To mne baví.

To zní skvěle a právě tak by to podle mě mělo být. Dobře, takže co doporučíte našim čtenářům, kteří mají mechaniky za deset tisíc a nechtějí z jakéhokoli důvodu Apple Watch? A co případně těm, co mají hodinky za sto tisíc?

Jestli není skalním fanouškem Applu, jednoznačně doporučím Garmin. U této značky je opravdu z čeho vybírat – ať už podle peněženky nebo funkcionalit. Pokud má mechaniky, řekněme střední nižší třídy, například Fenix6 je skvělou volbou. Pokud chce mít ale opravdu něco výjimečného, není nad čím váhat. MARQ je nově na trhu právě proto.

Oboje tedy najdou u vás? Je možnost je vyzkoušet přímo na prodejně?

