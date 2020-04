Většina příznivců jablečné společnosti používá na svých zařízeních k zaznamenání nákupů, myšlenek, či jiných věcí právě nativní aplikaci Poznámky. A proč by taky ne – nativní aplikace Poznámky je jednoduchá a navíc k tomu, můžete poznámky sdílet napříč všemi zařízeními pomocí iCloudu. V některých případech však možná nechcete, aby se všechny poznámky napříč vašimi zařízeními sdíleli. Například kvůli tomu, že váš Mac či MacBook sdílíte s jiným členem rodiny a nemáte zájem o to, aby vaše soukromé poznámky četl ještě někdo jiný. Pojďme se společně v tomto článku podívat, jak si na iPhonu nastavit jakousi kategorii, ve které se poznámky nebudou synchronizovat.

Jak na iPhonu vytvářet poznámky, které se nebudou synchronizovat na iCloud

Pokud chcete aktivovat funkci pro ukládání poznámek pouze do iPhonu, a to bez synchronizace, tak se prvně přesuňte do nativní aplikace Nastavení. Zde poté sjeďte o něco níže a najděte sekci Poznámky, kterou rozklikněte. Zde už jen stačí, abyste opět sjeli o něco níže a aktivovali kolonku Účet „V mém iPhonu“. Aktivací této funkce se poté v Poznámkách objeví sekce V mém iPhonu, kde můžete vkládat poznámky úplně stejně, jako na iCloud. Tyto poznámky však ale nebudou synchronizovány napříč vašimi zařízeními a na iCloud a v případě, že například váš iPhone ztratíte či zničíte, tak nebude možné tyto poznámky obnovit.

Pokud chcete nějakou lokální poznámku na váš iPhone přidat, tak jednoduše stačí, abyste otevřeli aplikaci Poznámky. Zde poté vlevo nahoře klepněte na tlačítko Složky. Zde si poté vytvořte pomocí tlačítka vpravo dole Novou složku, anebo se přesuňte do vytvořené složky Poznámky. V tomto případě je tedy nutné rozlišovat, jaké poznámky chcete synchronizovat a odesílat na iCloud, a které z nich chcete zase naopak ponechat jen na vašem zařízení.