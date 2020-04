Co všechno můžete na iPhonu resetovat a v jakých případech může reset pomoci?

Pokud jste už někdy prodávali iPhone, tak jste samozřejmě před prodejem museli provést tzv. reset do továrního nastavení. V menu, kde se tento reset provádí, jste si však zajisté všimli také dalších kolonek, které slouží k resetování či obnově jiných položek. Pokud vás zajímá, co všechno lze na iPhonu (či iPadu) resetovat, a v jakých případech může reset určité služby pomoci, tak pokračujte dále ve čtení.

Kde se nachází menu pro resetování

Abyste mohli na vašem iOS či iPadOS zařízení provést resetování určitých služeb či funkcí, tak je prvně nutné, abyste se přesunuli do menu, kde se tyto možnosti nacházejí. Toho docílíte tak, že otevřete nativní aplikaci Nastavení, kde se poté přesuňte do sekce s názvem Obecné. V této sekci stačí, abyste sjeli úplně dolů, kde poté rozklikněte kolonku s názvem Resetovat (ve starších verzích iOS Obnovit). Po rozkliknutí se vám objeví celkové šest různých kolonek, s jejichž pomocí lze resetovat určité služby či nastavení. Pokud chcete zjistit, co všechno tyto kolonky umí resetovat, a v jakém případě vám mohou pomoci, tak pokračujte ve čtení níže.