Buďte obezřetní při stahování aplikací z App Store, ušetříte tím nemalé peníze

Jablečná společnost je jedna z mála, která opravdu dbá na bezpečí uživatelů a svůj ekosystém si hlídá a střeží jako oko v hlavě. Bohužel ani sebelepší kontrola často nezabrání katastrofě a kybernetičtí zločinci jsou čím dál tím vynalézavější. Často tedy přicházejí na způsoby, jak systém obejít a propašovat na App Store či Google Play nějakou nebezpečnou aplikaci, jež může uživatelům pořádně zavařit pod kotlem. Výjimkou není ani takzvaný fleeceware, který byl objeven rovnou u 32 aplikací na iOS.

Britská kybernetická společnost Sophos Labs, zaměřující se zejména na bezpečnost sítí a systémů, je známá především díky svým komplexním antivirovým řešením a netradiční prevencí kybernetické kriminality. Konec konců, byla to právě ona, kdo jako z prvních přišla s termínem fleeceware a upozornila na problémy týkající se nekalé aktivity jednotlivých aplikací, které po uživatelích požadují informace o kreditních kartách a strhávají poplatky za předplatné či nejrůznější poplatky. Výjimkou není podle expertů ani jablečný systém, kde se našlo rovnou 32 podobných aplikací, zejména tedy v kategorii QR čteček, editorů videa a obrazu, či astrologických horoskopů. O to více alarmující je tedy skutečnost, že 2 z těchto aplikací se umístily v žebříčku nejvýdělečnějšího softwaru pro iPhone ve Velké Británii. V podstatě se sice nejedná o právní podvod jako takový, nicméně aplikace často nabízí možnost týdenního vyzkoušení zdarma po zadání kreditní karty a následně po uplynutí této lhůty strhne každý měsíc například 30 dolarů. Uživatele o této nekalé činnosti často informuje pomocí takřka nečitelného textu ve smluvních podmínkách.

„Řada těchto aplikací nedisponuje jakýmikoliv výjimečnými funkcemi nebo něčím, co by se jakkoliv lišilo od bezplatného softwaru. Jen těžko si lze představit, že tyto aplikace přinášejí uživatelům přínos, což jasně porušuje zásady App Storu. Pokud byste uvažovali nad tím, co uživatele k instalaci takto pochybného softwaru vede, většinou to bývá promyšlený marketing na sociálních sítích. Zákazník si pak aplikaci nainstaluje, ta mu nabídne trial verzi zdarma, vybídne ho k zadání kreditní karty a průšvih je na světě. Většina z těchto aplikací je navíc použitelná jen v případě, že si je předplatíte. Drtivá většina lidí si ale nepřečte smluvní podmínky, které malým písmem uvádějí pravou cenu služby,“ vyjádřil se Jagadeesh Chandraiahm, bezpečnostní výzkumník pro Sophos.

Společnost se podobným nekalým praktikám věnuje již delší dobu a po důkladném vyšetřování Google Play během minulého roku došla ještě k daleko překvapivějšímu závěru. Obchod totiž obsahoval více než 50 podobných aplikací, avšak zde je vysvětlení nasnadě. Apple si totiž nové aplikace prověřuje o poznání lépe a důkladněji než Google, díky čemuž většina podobného softwaru neprojde sítem. Tak či onak, doporučujeme dávat si na podobná schémata pozor a pokud se vám náhodou stane, že si podobnou aplikací omylem předplatíte, okamžitě zamiřte do nastavení, poklepejte na své jméno, vyberte položku Předplatné a vyberte si z nabídky danou aplikaci. Nezbývá než doufat, že se s tímto neduhem jablečná společnost rychle, nemilosrdně popasuje.