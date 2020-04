Máte rádi záhady? Pak si nenechte ujít novinku Beyond This Side pro iOS

S novými adventurami se sice v poslední době roztrhl pytel, ale jen málokteré z nich se mohou pochlubit kvalitní hratelností a ucházejícím příběhem. Většina z nich se totiž drží stejného schématu a novými, neotřelými herními mechanikami příliš neoplývá. Naštěstí se tento trend rozhodli zlomit vývojáři z Glim Games, kteří přispěchali s mysteriózní adventurou Beyond This Side, jež nás zavede do podivuhodného světa plného zvláštních schopností.

Klasické epizodní adventury již sice téměř vymizely, ale vývojáři z Glim Games stále nedají na staré standardy žánru dopustit. Z tohoto důvodu se před pár týdny vytasili s oznámením zvláštní hříčky Beyond This Side, v níž se vžijeme do Sama, který pátrá po své ztracené ženě a marně proplouvá životem. Tedy až do jednoho dne, kdy v odpadkovém koši najde vodítko, a započne tím tak neuvěřitelnou mašinérii, na níž budete vzpomínat ještě dlouho. Netrvá dlouho a do celé záležitosti se vloží jakési temné síly a tamní podsvětí, které má se zmizením cosi společného. Příběh se sice na první pohled může zdát poměrně obyčejný, ale zdání klame a pod povrchem dřímá důmyslné a emocionální vyprávění, po jehož konci nezůstane jedno oko suché.

Fotogalerie Beyond This Side - Copy Beyond This Side 2 - Copy Beyond This Side 3 - Copy Beyond This Side 4 - Copy +3 Fotek Beyond This Side 5 - Copy Beyond This Side 6 - Copy Vstoupit do galerie

Co se hratelnosti týče, ta příliš nepřekvapí. Jedná se o klasickou point-and-click náturu, na níž jsme zvyklí u drtivé většiny her tohoto žánru. Přesto je však interakce s okolím až pozoruhodně propracovaná, a stejně tak audiovizuální stránka, která podtrhuje hutnou atmosféru. Během svého putování za svou ženou totiž narazíte na celou řadu zvláštních postav, situací, z nichž budete muset vybruslit a také nejrůznějších hádanek. Pokud vás tedy lákají nezávislé hříčky s podobným zasazením a nebojíte se i nějaké té detektivní práce, rozhodně doporučujeme zamířit na App Store, dát tomuto unikátnímu počinu šanci a první dvě epizody si za 75 korun pořídit, jelikož tento unikátní zážitek za to zkrátka stojí.