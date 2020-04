Za kolik si ve světě můžete koupit novou identitu

Drtivá většina obyvatel naší planety používá na denní bázi svou vlastní – pravou – identitu. Najdou se ale jistě i tací, kteří svou pravou identitu musí z jakýchkoliv důvodů skrývat. Ponechme protentokrát stranou ty, kterým byla nová identita přidělena vládním organizacemi, a podívejme se společně na to, na kolik vás ve vybraných zemích světa vyjde pořízení falešné identity na dark webu. Dark web je místo, na kterém kromě drog (pokud máte štěstí a nenaletíte podvodníkovi), zbraní (zde platí to samé) nebo stránek, věnovaných fenoménu My Little Pony, najdete také obrovské množství falešných či odcizených dokladů všeho druhu – cestovní pasy, řidičské průkazy, rodné listy, ale třeba také maturitní vysvědčení či vysokoškolské diplomy. Tým SafetyDetectives se problematice pořizování nové identity na dark webu podíval blíže na zoubek. Co odhalili?

Cena za novou identitu

Fotogalerie Nova identita dark web 1 Nova identita dark web 2 Nova identita dark web 3 Nova identita dark web 4 +5 Fotek Nova identita dark web 5 Nova identita dark web 6 Nova identita dark web 7 Nova identita dark web 8 Vstoupit do galerie

Nejčastějším platidlem za zboží i služby na dark webu je z pochopitelných důvodů kryptoměna – obvykle jde o bitcoin (BTC). Z tohoto důvodu může být někdy těžké určit přesnou cenu za danou službu či zboží v přepočtu na běžnou měnu, protože kurz kryptoměn je velmi proměnlivý. Ceny se navíc mohou lišit v závislosti na původu dokladu – některé doklady na dark webu jsou ukradené, jiné jsou zase kompletně zfalšované. Bez ohledu na to, jaký druh dokladů si vyberete, vám nic nezaručuje to, že za své peníze vůbec něco dostanete (tuto záruku vám ale ostatně nemůže dát ani řada běžných internetových bazarů), a pokud se svých dokladů dočkáte, bez ohledu na jejich původ nebude jejich používání legální. Každá země má odlišný životní standard, a od toho se odvíjí také cena falešných dokladů. Například falešné doklady (cestovní pas, doklad totožnosti a rodný list) pro Spojené státy vás vyjdou v přepočtu zhruba na 28 400 korun, pro Kanadu činí tato částka v přepočtu zhruba 29 tisíc korun a pro Evropu 27 800 korun. Cena za falešné doklady o vzdělání včetně maturitního vysvědčení a bakalářského diplomu činí podle SafetyDetectives ve všech oblastech v přepočtu něco přes 28 tisíc korun. Jedná se nicméně o průměrnou cenu, která může být mnohem vyšší v případě, že si pořídíte doklady, které jsou na dark webu označeny jako „registrované“, „autentické“ nebo „ověřitelné“.

Cestovní pas

Podle SafetyDetectives je nicméně možné ale sehnat i falešné doklady, za které můžete zaplatit klidně i pouhých deset dolarů. Samotný falešný pas vás vyjde nejdráž ve Spojených státech – v přepočtu zhruba 21 tisíc korun. V Evropě vás falešný pas vyjde v průměru zhruba na 18 500 korun. Evropské falešné pasy se opět cenově liší v závislosti na zemi původu. Nejdráž – zhruba 19 700 korun – vás vyjde norský pas, nejméně zaplatíte za španělský (cca 17 tisíc korun).

Další doklady

Pouhý pas pochopitelně nemůže tvořit vaši celou identitu – potřebujete ještě doklad totožnosti jako takový, případně doklad o sociálním pojištění. I u těchto dokladů se cena liší v závislosti na kvalitě i na zemi původu. Každá země navíc přistupuje k otázce dokladu totožnosti jinak. Kromě těchto dokladů činí součást vaší totožnosti také rodný list. Stejně jako cokoliv ostatního můžete i rodné listy bez problémů sehnat na dark webu. Pokud si v rámci nové identity budete chtít hledat i zaměstnání, neobejdete se ani bez dokladů o vzdělání (vysvědčení, vysokoškolské diplomy). Někteří „podnikatelé“ na dark webu nabízejí také jistotu přijetí na vybranou školu – to vás vyjde v přepočtu zhruba na 10 tisíc korun. Při budování „nového života“ se také neobejdete bez dokladů, s jejichž pomocí si vytvoříte důvěryhodnou finanční identitu.