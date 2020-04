Na iPhony konečně vychází odpočinková puzzle hříčka Heal

Je to již nějaký ten pátek, co jsme informovali o dalším přírůstku do portfolia nadaného vývojáře Jesseho Makkonene, který přispěchal s oznámením nenáročné a meditativní puzzle hry Heal, jež si okamžitě získala pozornost jak hráčů, tak recenzentů. Jesse si sice původně s datem vydání příliš hlavu nelámal, ale naštěstí vyslyšel prosby fanoušků a konečně hru zveřejnil jak pro iOS, tak pro Android. Po dlouhé době tu tak máme poměrně zajímavý titul, který vybočuje zasazením i stylem vyprávění.

Pokud hledáte přívětivou a milou adventuru, která vás však chytí za srdce a zároveň vám provětrá mozkové závity, máme pro vás dobrou zprávu. Vývojář Jesse Makkonen totiž konečně oficiální vydal jeho nejnovější počin Heal, který je založený na abstraktním, až snovém světě, kde se nemožné stává skutečným. Zapomeňte však na procházku růžovým sadem, v této hříčce se vžijeme do role starého pána, který se nedopatřením do světě víru dění a je uvězněn ve zvláštním světě plném hádanek. Ty budete muset pochopitelně vyřešit a prokousat se až k hořkosladkému konci, který vás nejspíše překvapí. Hra totiž výrazně hraje na surrealistickou a melancholickou stránku, jež je nevyhnutelně spojena s propracovaným vyprávěním.

Ač se jedná veskrze o meditativní a odpočinkový počin, nechybí ani pár hororových prvků, které podtrhují atmosféru a dokreslují zbytek okolního prostředí. Vysvětlit a uchopit podstatu Heal je poměrně oříšek a rozhodně doporučujeme, abyste tento netradiční zážitek okusili na vlastní kůži. Na první pohled obyčejná adventura totiž nastiňuje nevídaný příběh a především přichází s dosud tabuizovanými tématy, jako je samota ve stáří a úplné podlehnutí nostalgii. Máte-li tedy chuť na silný příběh a řešení nelehkých hádanek, zamiřte na App Store a hru si za 129 korun pořiďte. Herní doba se sice pohybuje v řádu pár hodin, ale věřte, že na ten zážitek, který si z této hry odnesete, pravděpodobně jen tak lehce nezapomenete.