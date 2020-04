Apple chce naučit MacBooky bezdrátově nabíjet iPhony, Apple Watch či AirPods

Jablečná společnost se často snaží věci zjednodušovat, přicházet s elegantními řešeními a nabídnout uživatelům pokud možno co nejintuitivnější a nejpříjemnější ovládání. Výjimkou nejsou ani MacBooky, které v tomto ohledu excelují a není divu, že si je drtivá většina lidí volí jako pracovní nástroje. Výhodou totiž není pouze uzavřený ekosystém, ale také přenosnost zařízení, vzhled, interakce a celková estetika. Brzy by navíc na seznam mohla přibýt další funkce, a to bezdrátové nabíjení přímo z MacBooku.

Přestože by se mohlo zdát, že se konceptu bezdrátového nabíjení přímo ze zařízení Apple již vzdal, opak je pravdou. Jablečná společnost tuto technologii chystala už pro iPhonu 11, který měl umět nabíjet Apple Watch či další externí zařízení. K tomu však nakonec nedošlo a iPhone dostal „jen“ klasické bezdrátové nabíjení. Apple nicméně na konci loňského roku přispěchal s dalším patentem, jenž aktualizuje starší studie a nabízí novou perspektivu na řešení tohoto problému. Místo smartphonu by tak bezdrátové indukční nabíjení mohlo být obsaženo v budoucím MacBooku, na nějž by technicky vzato jen stačilo položit hodinky či iPhone a zařízení by se automaticky spárovala. Apple chce totiž koncového uživatele ušetřit zbytečného tahání kabelů a všemožných nabíječek, kterých je často několik druhů. V tomto případě by tak stačilo mít nabitý přinejmenším MacBook a z něho čerpat energii pro další zařízení. Pro nabíjení by nicméně musely být části MacBooku, na které by se zařízení pokládala, ze skla či jiného materiálu, který by nabíjení umožňoval.

Zda se jablečná společnost rozhodne tuto technologii využít je zatím ve hvězdách, ale na rozdíl od ostatních patentů vypadá její aplikace poměrně nadějně. Soudě dle zveřejněného patentu to totiž Apple konečně přišel na finální řešení a nyní jen dolaďuje detaily. Při troše štěstí bychom se tak během několika příštích let dočkat MacBooků se zabudovaným bezdrátovým nabíjením. Po technické stránce by se nejednalo o příliš komplikovaný problém, jelikož celá řada produktů Applu již bezdrátové nabíjení obsahuje. Uvidíme, zda se nakonec koncept dočká realizace, nebo skončí v šuplíku nevyužitých, zapomenutých návrhů.