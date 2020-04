Recenze iRig Mic Video: Všestranný mikrofon nejen pro iPhone

Dnes se podíváme na zoubek externímu mikrofonu (nejen) pro smartphony určenému se skutečně univerzálním využitím. Řeč je konkrétně o mikrofonu iRig Mic Video od výrobce IK Multimedia, který nám do redakce dorazil z filmy DISK Multimedia s.r.o. Vyplatí se tedy do podobné vychytávky investovat?

Balení

Pokud znáte balení produktů IK Multimedia, balení mikrofonu vás nepřekvapí. I on totiž dorazí v klasické papírové červeno-bílé krabičce s jeho vyobrazením, brandingem, štítkem MFI a celou řadou dalších údajů o něm. V krabičce kromě něj naleznete samozřejmě Lightning – micro USB kabel, dále pak USB-C – micro USB kabel, micro USB – micro USB, 3,5 mm jack – 3,5 mm jack, destička a šroubek s matkou pro sáňky zrcadlovek a samozřejmě manuál s detailním popisem využití mikrofonu.

Technické specifikace

iRig Mic Video je směrový mikrofon určený pro široké spektrum záznamu zvuků, čemuž odpovídají i jeho parametry. Rozhodně o něm nelze říci například to, že by byl vyloženě kapesní. Na poměrně malý kvádrový modul totiž navazuje vcelku dlouhá “trubice”, která je pro směrové mikrofony naprosto typická. Mikrofon disponuje vlastním 24bit/96 kHz převodníkem a 10db předzesilovačem, dále pak sluchátkovým výstupem umístěným na boční straně kvádrového modulu spolu s micro USB portem sloužícím pro propojení mikrofonu a telefonu. Na tom pak mikrofon drží díky magnetům, kdy jeden je přímo v něm a druhý pak přiděláte na tělo telefonu, potažmo pod kryt. Co se týče certifikací, jablíčkáře zřejmě nejvíce potěší MFi – tedy certifikace zaručující plnou kompatibilitu s iPhonem potvrzenou Applem. Cena mikrofonu je 3790 korun.

Testování

Jelikož se jedná o směrový mikrofon nebo chcete-li mikrofon typu shotgun, je jeho využití skutečně všestranné. I proto mu výrobce vnukl podporu prakticky všech dostupných mobilních aplikací pro záznam zvuku či videa. Já jej konkrétně testoval přímo s aplikací výrobce iRig Recorder, která je mikrofonům iRig vytvořena takříkajíc na míru. Při jejím použitím stačí mikrofon připojit skrze Lightning – micro USB kabel s telefonem a je hotovo. Natáčení videa či záznamu zvuku od této chvíle nestojí v cestě zhola nic. Více detailů o aplikaci si můžete přečíst v naší starší recenzi. (odkaz na recenzi)

Přes mikrofon jsem za uplynulé týdny zaznamenal skutečně velké množství zvuků a musím uznat, že na mě udělal opravdu dojem. Prakticky veškeré zvukové záznamy – a to jak z interiéru, tak exteriéru – byly totiž na vysoké úrovni, která v mnoha případech výrazně přesahovala interní mikrofony iPhonů a to i těch nejnovějších. Na plné čáře přejel mikrofon iPhone třeba v záznamu hlasu, který z něj zněl alespoň dle mého názoru o poznání přirozeněji. Mile mě u tohoto modelu “překvapilo” to, že nekompromisně plní stoprocentně funkce směrového mikrofonu a snímá víceméně jen ty zvuky, na které jej zaměříte. V minulosti jsem se totiž už mnohokrát setkal s mikrofony, které se sice též tvářily jako směrové, avšak zvuk zaznamenávaly všude kolem, jen ne ze směru, který jsem potřebovat. Zde naštěstí nic takového nehrozí, respektive jsem se s tím u testování alespoň nesetkal. Na druhou stranu nemůžete počítat s tím, že by mikrofon zaznamenával zvuk za sebou, jak lze u některých mikrofonů (jiného typu) nastavit. Pokud tedy budete “za kamerou mluvit”, váš hlas zaznamenaný ve vysoké kvalitě nebude a totéž lze říci i o zvucích po bocích (tedy zvucích, na které přímo mikrofonem nemíříte a nejsou ano v perimetru, který snímá).

Jak již jsem zmínil výše, na mikrofonu naleznete kolečko pro regulaci citlivosti. Skrze tuto vychytávku tak můžete de facto zoomovat zvuk, což se může hodit v situacích, kdy potřebujete zaznamenat zvuky z velké dálky. Tato vychytávka funguje poměrně dobře, byť je jasné, že při zvýšení citlivosti za cílem snímání dalekých zvuků se dočkáte i určitého zvýšení šumu. Nejedná se však o nich, z čeho byste šli vyloženě do kolen. Šum navíc není složité v postprodukci odstranit. Při nastavení citlivosti na běžné hodnoty je pak šum při záznamu prakticky neslyšitelný. Pochvalu si zaslouží i pop filter, který je součástí balení mikrofonu. Ačkoliv není jeho hlavním účelem tlumit při natáčení v exteriéru například vítr, pravdou je, že si s ním vždy poradil vcelku dobře. Pokud se tedy nechystáte na místa, která jsou ostrým větrem proslulá, do nákupu mrtvé kočky se rozhodně pouštět nemusíte.

Resumé

Velmi univerzální mikrofon, který posune záznam zvuku na iPhone na další level. Tak přesně takto bych asi ve zkratce iRig Mic Video popsal. Jedná se totiž o skutečně velmi kvalitní příslušenství, které vás nenechá na holičkách snad v žádné situaci, při které potřebujete co nejkvalitněji zaznamenat zvuk. Kvalita záznamu přes něj totiž opravdu výrazně překonává kvalitu zvuku interních mikrofonů nejnovějších iPhonů, u modelů starších se pak samozřejmě bavíme o rozdílu daleko větším. Pokud je pro vás tedy kvalitní zvuk u audio nahrávek či videa velmi důležitý, je určitě iRig Mic Video dobrou koupí.