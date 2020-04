Jen pro 10 z vás: Získejte elektrokoloběžky Segway, Eljet, Inmotion či Xiaomi za bezkonkurenční cenu

Komerční sdělení: Ve spolupráci s naším partnerem Mobil Pohotovost jsme si pro vás stejně jako v minulých týdnech nachystali nedělní slevovou akci, díky které můžete výrazně ušetřit. Tentokrát se sleva týká elektrokoloběžek různých výrobců, jejichž ceny spadly i o vyšší tisíce korun Slevu získáte po zadání slevového kódu jarnijizda do pole pro slevový kód. Ale pozor, platnost kódu je omezena na 10 využití. Nakupovat je tedy třeba rychle.

Ninebot by Segway Kickscooter ES1

Elektrokoloběžky z dílny společnosti Ninebot by Segway se těší ve světě i přes své relativní mládí poměrně velké popularitě. Vzhledem k líbivému designu, přívětivé ceně a technickým parametrům všech modelů se však nelze tomuto faktu divit. Například model ES1 váží jen 11,3 kg, ale nabízí dojezd 25 kilometrů a maximální rychlost 20 km/h. Výkon koloběžky je velmi slušných 250 W, přední brzda je elektrická, zadní pak mechanická. U koloběžky dále potěší odolnosti proti vodě a prachu podle IP54, snadné složení a tedy i transport, LED osvětlení či displej, který zobrazuje údaje o jízdě. Koloběžka je určená primárně do města.

Běžná cena koloběžky je 11 190 Kč, díky slevovému kódu jarnijizda ji však můžete získat za 8 990 Kč.

Ninebot by Segway Kickscooter ES2

Líbí se vám parametry modelu ES1, ale raději byste se proháněli na něčem trochu výkonnějším a tedy i rychlejším? Žádný problém. Řešením je model ES2, který nabízí při stejném dojezdu rychlost 25 km/h a výkon 300 W. To vše navíc přitom jen za 1,2 kg na váze navíc. Co se týče ostatních parametrů, ty jsou víceméně stejné jako u předešlého modelu. I zde se tedy můžete těšit na displej, ochranu podle IP54 či LED osvětlení, které vám zajistí bezpečnost i při cestování ve tmě.

Běžná cena koloběžky je 12 490 Kč, díky slevovému kódu jarnijizda ji však můžete získat za 9 990 Kč.

Externí baterie k elektrokoloběžkám ES1 a ES2

Pro opravdové fajnšmekry tu máme lahůdku ve formě externí baterie, která dodá oběma modelům velmi slušná vylepšení. V případě modelu ES 1 se můžete při přidání externí baterie těšit na dojezd 45 km a zvýšení maximální rychlosti na 25 km/h. U ES2 se pak dostanete též na dojezd 45 km, avšak na maximální rychlost 30 km/h, což už je opravdu slušné. V obou případech navíc baterie výrazně zvýší kroutící moment, který oceníte v kopcovitých zákoutích měst.

Běžná cena baterie je 5 860 Kč, díky slevovému kódu jarnijizda ji však můžete získat za 4 690 Kč.

Eljet Cruiser Premium

Zatímco předešlé modely jsou alespoň dle slov výrobce určeny do města, s koloběžkou Eljet Cruiser Premium můžete bez obav vyrazit i do přírody. Slušnou jízdu vám v ní zajistí především výkonný 350W motor, který dokáže koloběžku rozjet až na rychlost 30 km/h. Maximální dojezd je pak díky baterii s 6600 mAh kapacitou velmi dobrých 35 kilometrů. U koloběžky rovněž potěší nastavení rychlostních stupňů, světlo, klakson či displej zobrazující informace o jízdě. I tento model lze jednoduše poskládat a tedy transportovat například v MHD.

Běžná cena koloběžky je 8 750 Kč, díky slevovému kódu jarnijizda ji však můžete získat za 6 990 Kč.

Eljet Track T3

Do přírody můžete bez obav vyrazit i s modelem Eljet Track T3. Ten nabízí sice “jen” výkon 250W, avšak zato nosnost 120 kg namísto obvyklých 100 kg, které zvládají všechny předešlé koloběžky. Velmi potěší i dojezd 40 km, kapacita baterie 10500 mAh a maximální rychlost 25 km/h. Samozřejmostí je pak jednoduchá složitelnost, přední i zadní světla a dokonce i stojánek, díky kterému si můžete koloběžku pohodlně postavit.

Běžná cena koloběžky je 11 999 Kč, díky slevovému kódu jarnijizda ji však můžete získat za 9 590 Kč.

Inmotion L8F

U všech předešlých modelů se dá říci, že při prvotním pohledu na ně bylo zřejmé, že se jedná právě o elektrokoloběžky. To se však u modelu Inmotion L8F rozhodně říci nedá. Svým designem totiž připomíná naprosto klasickou městskou koloběžku s malými kolečky. Design je nicméně téměř to jediné, co má L8F s klasickou koloběžkou společného. Oproti ní totiž nabízí výkonný 250W motor, maximální rychlost 30 km/h a dojezd 25 – 35 km v závislosti na tom, jak jste těžcí a jak koloběžce dáváte “zabrat” co do rychlosti a náročnosti terénu.

Běžná cena koloběžky je 14 990 Kč, díky slevovému kódu jarnijizda ji však můžete získat za 11 990 Kč.

Inmotion P1F

Je libo atypická elektrokoloběžka se zajímavými parametry? Jednou takovou je Inmotion P1F. Zatímco všechny předešlé modely byly standardními bezsedátkovými koloběžkami, na P1F se posadit můžete. Pak už stačí jen položit nohy na stupačky a můžete dovádět. Koloběžka uveze až 120 kg vážícího člověka, dojede 35 až 40 km a dostane se na velmi slušnou rychlost 25 km/h. Výkon motoru koloběžky je pak 250 W, což je – jak jste si již mohli všimnout i u předešlých modelů – naprostý koloběžkový standard, na který je spoleh.

Běžná cena koloběžky je 15 990 Kč, díky slevovému kódu jarnijizda ji však můžete získat za 12 790 Kč.

Elektrokolo Inmotion P2

Ano, v titulku článku je napsáno “elektrokoloběžky” a model Inmotion P2 je kolo. Nicméně vzhledem k tomu, že se na něm dá jet de facto také jen na elektromotor bez jakékoliv snahy uživatele bychom se jej nebáli též mezi elektrokoloběžky zařadit – tedy alespoň částečně. Výkon motoru, který jej pohání, je 350W, nosnost 120 kg, dojezd 30 km a maximální rychlost 30 km. Pokud však uživatel šlápne do pedálů, jak dojezd, tak rychlost dokáže zvýšit na daleko zajímavější hodnoty a to za zlomek své energie. Pokud si tedy chcete místo pasivní jízdy drandit aktivně, Inmotion P2 je přesně pro vás.

Běžná cena koloběžky je 24 990 Kč, díky slevovému kódu jarnijizda ji však můžete získat za 19 990 Kč.

Xiaomi Mi Electric Scooter

A jako poslední tu máme naprostou klasiku, která de facto odstartovala zájem o elektrokoloběžky ve světě. Na mysli samozřejmě nemáme nic jiného než model Xiaomi Mi Electric Scooter, která je snad nejoblíbenější elektrokoloběžkou světa. Její design je velmi povedený, tělo kvalitní a technické specifikace více než dobré. Koloběžka disponuje motorem s výkonem 250W, který jí zajišťuje dojezd 30 km a maximální rychlost 25 km/h. Přední brzda je E-ABS, zadní pak kotoučová. Koloběžku lze velmi jednoduše složit a opět rozložit, díky čemuž je její transport velmi jednoduchý.

Běžná cena koloběžky je 10 990 Kč, díky slevovému kódu jarnijizda ji však můžete získat za 9 990 Kč. Za tuto cenu navíc získáte ke koloběžce zcela zdarma bezdrátová sluchátka Xiaomi Mi True Wireless Earbuds.