Western Digital představuje top 9 oblastí, do kterých přináší internet věcí opravdovou revoluci

Chytré senzory jsou nyní v masovém měřítku nasazovány do digitálně propojených zařízení po celém světě. Nové aplikace platformy IoT (internet věcí) generují ohromné množství dat, které vytváří nový svět příležitostí a možností. Co říkáte na vzestup chytrých hodinek, které umožní lidem sledovat své sportovní výkony, monitorovat fáze spánku, měřit tepovou frekvenci a mnoho dalšího? A co třeba budoucnost automobilů s automatickým řízením, které budou schopné sbírat, zpracovávat a ukládat kontrolní data, a umožní tak cestovat bezpečněji a s větší zábavou. A to je teprve začátek.

Autonomní a digitálně propojené automobily

Co se týče dění na silnicích, vozidla budou schopna dosáhnout úrovně 5, které popisuje autonomní schopnosti vozu, a budou se řídit sama bez lidského zásahu. Dnes již výrobci automobilů a startupy, které se automobily zabývají, pracují na implementaci autonomních technologií úrovně 2,3 a 4. Kamery, radar, LIDAR (dálkové měření) a celá řada dalších palubních senzorů se využívá pro zachycení informací o stavu a podmínkách vozovky, nabízejí vhodná řešení aktuální situace a potenciálně zabraňují nehodě. Pro to všechno, bude v nejbližší době nutné v automobilu uchovávat až 1 TB dat a tato hodnota se může doslova nafouknout až na více než 2 TB v následující dekádě.

Autonomní řízení není jedinou předností automobilů budoucnosti. Díky internetu věcí budou moci vozidla komunikovat mezi sebou, s infrastrukturou dopravy a snad i s chodci. Flotily autonomních vozidel budou řízeny prostřednictvím této komunikace, zrychlí cestování a učiní jej bezpečnějším. Integrovaná zařízení IoT ve vozidle vylepší diagnostiku motoru, zvýší zpracování GPS dat a třeba také vylepší systémy Infotainmentu.

Chytré zabezpečení pro firmy i domácnosti

Historicky, bezpečnostní systémy často jednoduše používaly kamery s nízkým rozlišením pro pasivní zachycení obrazu. Nyní jsou chytré zabezpečovací systémy stavěny na míru, aby nejen zachytily, ale také uložily a analyzovaly kontinuální záznam obrazu. Dnes již bezpečnostní kamery dosahují rozlišení 4K a celý zabezpečovací systém může využít analytické funkce společně se softwarem využívající strojové učení a provádět samostatně potřebné úkony například při detekci pohybu. Pro hromadnou dopravu nebo správce budov a objektů tyto záznamy dění v reálném čase hrají důležitou roli při zajištění bezpečnosti.

Domácnost propojená s internetem věcí

Co když může být vaše domácnost plně automatizována? Je to trend blízké budoucnosti. Chytré reproduktory s funkcí centrálního řízení a přijímání povelů umožní domácím spotřebičům reagovat na hlasové povely. Budete moci například dávat instrukce své televizi, aby přehrála nejnovější epizodu vašeho oblíbeného seriálu a současně dáte povel k zhasnutí světel v pokoji a nastavíte teplotu místnosti na příjemnou hodnotu. Takto budete moci přistupovat i k chladničce, pračce, sušičce a dalším zařízením. Cílem je řídit a kontrolovat většinu z domácích systémů a zařízení, včetně spotřeby energie, klimatizace, zábavy i zabezpečovacích systémů.

Chytré hodinky, fitness náramky a další Wearables

Díky přívalu osobních zařízení a nositelné elektroniky trh s těmito produkty roste a sílí. Ve skutečnosti nedávné zprávy a výzkumy predikují, že toto odvětví dosáhne obratu 27 miliard USD při 233 milionech produktů prodaných do roku 2022. Chytré hodinky pak budou tomuto segmentu dominovat a budou tvořit polovinu prodaných produktů. Zákazníci chtějí bezproblémové připojení a interakci mezi svými chytrými telefony a chytrými hodinkami, aby mohli sledovat, řídit a ukládat data, zejména citlivá data o zdravotním stavu. Současně odvětvové analýzy naopak předvídají mírný pokles u fitness náramků, pravděpodobně proto, že nemají všechny požadované funkce a spolupráce s chytrými telefony není nejlepší.

Ale technologické inovace se neobjevuj jen na vašem zápěstí. Vzniká nová kategorie „hearables“, která se vlamuje do tohoto trhu. Příkladem jsou hlasem ovládaná bezdrátová sluchátka a headsety nebo mobilní lékařská zařízení, která monitorují krevní tlak a tepovou frekvenci.

Pokračování příště.