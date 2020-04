Na iOS brzy zamíří oceňovaná hříčka The Greater Good

Ač by se dalo argumentovat tím, že jsou mobilní hry mnohdy repetitivní a nepřináší nic extra nového, jednou za čas se přece jen blýskne na lepší časy a objeví se titul, který vytře hráčům zrak a znovu definuje žánr. Ideálním příkladem by mohl být sice nepříliš známý, ale přesto oceňovaný titul The Greater Good, za nímž stojí nezávislý vývojář Sam Enright. Ten má na kontě již celou řadu hříček, ale s jeho nejnovějším přírůstkem do portfolia potěšil celou fanoušků. Hra sice vyšla již před nějakou dobou na Steamu, ale brzy, konkrétně 22. dubna, se podívá i na iOS.

Příběh Sama Enrighta není v tomto ohledu příliš ojedinělý. Sam chtěl totiž hernímu světu přispět retro hříčkou, která by se inspirovala u starých klasických RPG a zároveň by nabídla filozofický přesah a prvky adventury. Netrvalo dlouho a nadějný vývojář přispěchal s hrou The Greater Good, která se odehrává ve futuristickém světě kombinujícím techniku a fantazii. Na první pohled zaujme zejména vizuálem, který se vymyká všem standardům a svým minimalismem i estetičností upoutá pozornost. To však není jediným esem v rukávu, tento roztodivný počin totiž nabízí i hudební doprovod o 29 skladbách, které složil sám Sam Enright, jenž ve své předešlé profesi působil jako skladatel.

Fotogalerie the greater good ios 2 the greater good ios 3 the greater good ios 4 the greater good ios 5 +3 Fotek the greater good ios 6 the greater good ios Vstoupit do galerie

To napovídá, že se rozhodně můžeme těšit na kvalitní soundtrack a především meditativní hratelnost, jež sice nestaví na akčních a frenetických bitvách, ale zato nabídne umělecký přesah. Samozřejmě nebude chybět prozkoumávání zvláštního světa, objevování ztracených míst a především propracovaný příběh a hutnou atmosféru. Již na první pohled je vidět, že Sam necílí na širokou masu hráčů a místo toho se snaží zalíbit spíše milovníkům staré školy, kteří marně hledají něco nového s klasickými prvky. Pokud jste však přesně tento typ člověka, The Greater Good bude přesně pro vás. Stačí si počkat do 22. dubna a následně si hru pořídit za příznivých a poměrně odůvodněných 79 korun.