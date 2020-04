Technologický gigant se také snaží svou troškou zpříjemnit lidem období v karanténě. Svou herní streamovací službu Google Stadia totiž nabídne hráčům zcela zdarma, a to po dobu dvou měsíců. Služba je bohužel podporována pouze ve 14 státech, mezi které Česká republika ani naši slovenští sousedi, nepatří. Předplatné běžně stojí 10 dolarů. Kdo této nabídky využije, může si zahrát zdarma tituly jako GRID, kolekci Serious Sam, Gylt a například Destiny 2 – The Collection.