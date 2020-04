7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (9. 4. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

S pomocí aplikace BookMarkable můžete velice jednoduše a spolehlivě vytvářet odkazy, které budou směřovat na různé dokumenty, soubory a složky. Tohle ale samozřejmě není vše. Tento nástroj totiž dokáže vytvořit i nezvyklé odkazy, jenž odkazují na emaily, události v kalendářích a dokonce si poradí i s databázovými záznamy.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Aplikace Mellowsound ocení především hudebníci. Tato aplikace vám totiž digitálně zpřístupní legendární sampler zvaný The Mellotron, který se největší popularitě těšil v 60. letech minulého století. Přesně tento sampler totiž používali hudebníci jako Beatles, David Bowie, Radiohead a spousta dalších.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

Hledáte spolehlivou, a především kvalitní náhradu za kancelářský balíček Microsoft Word nebo Apple iWork? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, pak by vás mohl zaujmout balíček LibreOffice Vanilla. Ten totiž nabízí textový a tabulkový procesor, aplikaci pro tvorbu prezentací, vektorové grafiky, databází a aplikaci Math pro editaci matematických zápisů.

Původní cena: 549 Kč (449 Kč)

Pokud se věnujete programování a vyvíjíte aplikace pro jablečná zařízení, potřebujete jim nastavit nějakou tu ikonku. Její tvorbu vám dokáže značně usnadnit aplikace Icon Maker Pro. Do té vám totiž stačí nahrát příslušný obrázek, zvolit platformu, na jakou je aplikace určena a o zbytek se postará aplikace kompletně za vás.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Hra World of Goo parádně procvičí vaše logické uvažování. V této hře totiž budete muset stavět různé konstrukce a plnit tak ty nejrůznější úrovně a výzvy. Dejte si ale pozor. V World of Goo funguje perfektní fyzika, kvůli které si budete muset dát pozor na každý jeden prvek vaší stavby.

Původní cena: 12,49 € (2,49 €)

Hledáte nějakou uklidňující hru, která by vás dokázala zabavit po dlouhém dni? V takovém případě byste se totiž určitě měli podívat na hru Little Inferno, ve které se celý děj odehrává v krbu vašeho krbu. Vaším úkolem totiž je pálit různé věci, za což budete dostávat penízky a za ty si budete kupovat další věci na spálení. Hru ale doplňuje perfektně zajímavý příběh, který vás rozhodně zaujme.

Původní cena: 12,49 € (2,49 €)

Ve hře Two Point Hospital se dostanete do velice zajímavé pozice, kdy bude vaším úkol vybudovat vaši vlastní nemocnici. Budete tak tedy muset dbát na spoustu důležitých faktorů a zajistit, aby se každému pacientovi dostalo té nejlepší a prvotřídní péče. To ale samozřejmě není vše. Vaším úkolem také bude léčit různé nemoci, pracovat na výzkumu a celkově zajistit stabilní chod vaší nemocnice.

Původní cena: 34,99 € (17,49 €)