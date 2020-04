Apple chce u budoucích produktů vsázet mnohem více na titan

Jablečná společnost stále hledá nové způsoby, jak vyšperkovat svá budoucí zařízení V mnoha ohledech se jedná o poměrně tvrdý oříšek, jelikož například nový materiál musí být minimálně stejně odolný a pevný jako ten předchozí, avšak zároveň musí nabídnout také kýžená vylepšení. Jak se však zdá, jeden takový materiál Apple již našel a pozvolna se připravuje na jeho větší nasazení. V budoucnu by totiž měl podle patentu daleko častěji vsázet na titan, kterým by mohl teoreticky nahradit klasický hliník. Ostatně, první vlaštovku vypustil již loni, když světu představil titanové Apple Watch.

Zatímco v posledních týdnech se patenty Applu zaměřovaly zejména na iPhone a Mac, poslední dobou se jeho pozornost přesměrovala také na samotné výrobní postupy a materiály. Dosud totiž jablečná společnost využívala zejména hliník, a byť v minulosti došlo k několika odchylkám, vždy se Apple vracel zpět k osvědčeným metodám (vyjma posledních let, kdy se alespoň u prémiových iPhonů drží oceli). To se ale postupně mění a podle nejnovějšího patentu by technologický gigant chtěl v budoucnu využívat zejména titan. Podle patentu to dokonce vypadá, že Apple přišel na způsob, jak zajistit zařízením matný povrch s velmi vysokou odolností vůči jakémukoliv poškození. Vše by měly poměrně dobře řešit okem neviditelné výstupky, které díky kterým by měla odolnost materiálu strmě narůst a zároveň by měly na oko působit „matně“. Jisté nicméně je, že si na nové výrobní postupy ještě nějakou dobu počkáme. Apple je v tomto ohledu poměrně konzervativní a jen málokdy se do podobných změn vrhá po hlavě. I tak se však jedná o skvělý nápad, který by mohl mít v budoucnu potenciálně široké využití.