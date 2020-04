Jak vytvořit jednoduchou webovou stránku: Úvod, úprava textů a obrázků, struktura [1. díl]

Tvorba webové stránky není v dnešní době vůbec nic složitého. Už dávno jsou pryč ty doby, kdy jste k vytvoření vlastní webové stránky potřebovali znalosti HTML, CSS a popřípadě některých programovacích jazyků. V dnešní době frčí tzv. „vizuální editory“ webových stránek. Tyto editory fungují naprosto jednoduše – když se do nich přesunete, tak to, co v rozhraní uděláte, se ihned projeví na vašem webu. Ve finále tedy do hotové šablony přidáváte jen svůj obsah v podobě textů, obrázků a dalších prvků, což zvládne člověk bez jakýchkoliv technických znalostí.

Řešení Saywebpage

Na internetu je k dispozici nespočet různých společností, které tvorbu webových stránek výše uvedeným způsobem umožňují. Bohužel, většina z nich je v angličtině a někteří uživatelé, především tedy ti starší, nemusí rozhraní úplně rozumět. Hru v tomto případě mění česká služba Saywebpage, která se svými kvalitami rovná různým zahraničním společnostem – a nutno podotknout, že je v mnohých ohledech zvládne také předčit. V případě Saywebpage nepotřebujete k vytvoření vlastní webové stránky doopravdy vůbec nic – hosting, společně s doménou, vám služba Saywebpage zaregistruje, a poté vám poskytne různé šablony s již zmíněným vizuálním editorem.

Co je to hosting a doména?

Ještě než se pustíme do tvoření webové stránky, tak si řekněme, co to vlastně ten hosting a doména je. Hosting je jakýsi server, na kterém váš web běží a je potřeba k vytvoření jakýchkoliv stránek. I v tomto případě je v Česku k dispozici nespočet firem, které tyto hostingy nabízí. Nutno však podotknout, že v případě Saywebpage nemusíte žádný hosting vybírat, jelikož vám je poskytnut společně s webem. Doména, správně řečeno doménové jméno, je poté část webové adresy, která se zobrazuje za www. Pro technologicky zdatnější uživatele je doména textový název serveru, který zastupuje jeho IP adresu. V případě Saywebpage si pouze vyberete tu doménu, kterou potřebujete, a pokud je volná, tak vám ji zaregistrují – a nic víc nemusíte řešit. Opadá tedy například složité nahrávání souborů přes FTP a další složité a nepříjemné úkony. V případě, že už svou doménu vlastníte, můžete si ji samozřejmě k Saywebpage jednoduše přenést.

Tvorba webu vám zabere několik minut

K dispozici je pro vás několik různých šablon, které jsou tématicky rozřazeny. Pokud například potřebujete vytvořit jen jednoduché portfolio, tak si vyberete šablonu, která se vám líbí, a máte prakticky hotovo. Nemusíte nic kódovat či nastavovat a ihned vkládáte obsah v podobě textů, či fotek. Své portfolio tak můžete mít hotové v rámci několika minut, což je v dnešní uspěchané době naprosto parádní. Začít můžete samozřejmě také s prázdnou šablonou a vytvořit si svůj vlastní design podle svých představ. Fantazii se meze nekladou a Saywebpage vás rozhodně omezovat nebude – ba naopak vám zprostředkuje takové prostředí, které vaši fantazii ještě více podpoří.

30denní zkušební doba

Abyste se mohli do tvoření svých webových stránek pustit, stačí vám k tomu pouze přihlášení přes e-mail, anebo Facebook. Nutno podotknout, že si svůj web můžete zkusit vytvořit a objednat až potom. Saywebpage totiž nabízí 30 zkušebních dní naprosto zdarma a zaplatit můžete klidně až poté. Je důležité zmínit, že při registraci nemusíte zadávat ani údaje k platební kartě, čehož mnohé společnosti využívají a spoléhají se na to, že zkušební verzi zapomenete zrušit, a poté vám strhnou poplatek za první období. Během 30 dní se můžete sami rozhodnout, zdali je pro vás Saywebpage to pravé ořechové, či nikoliv – a nikdo vás nebude do ničeho tlačit.

Registrace do Saywebpage

Pro vytvoření své webové stránky se přesuňte na stránky Saywebpage.com, a poté v pravém horním rohu klepněte na tlačítko Vytvořit stránky nyní. Jak už jsem zmínil v minulém odstavci, tak se buď pomocí Facebooku přihlaste, anebo se klasicky registrujte. Po registraci si vyberte jednu ze zobrazených šablon – v tomto případě neberte tolik ohled na obrázky a text, jelikož ty můžete rychle změnit. Pokud například budete chtít dělat web na svatby a bude se vám líbit šablona autoservisu, rozhodně to není žádný problém. Před zvolením si ji samozřejmě můžete prvně prohlédnout, abyste zjistili, zdali je pro vás ta pravá. Jakmile si šablonu zvolíte, tak už se ocitnete v prostředí vizuálního editoru, ve kterém dochází ke změně textů, obrázků, apod. Pojďme se společně prvně podívat například na to, jak lze ony texty či obrázky změnit.

Změna textů a obrázků

Pokud chcete změnit nějaký text na webu, tak buď stačí, abyste na jeden z již existujících kliknuli a začali jej přepisovat. V pravé části obrazovky se poté objeví panel, ve kterém lze text formátovat, tedy například jej ztučnit, přebarvit, anebo zarovnat a další užitečné funkce. V případě, že chcete změnit nějaký obrázek, tak opět stačí klepnout na obrázek, a poté v pravém panelu zvolit možnost Změnit obrázek. Ka každým obrázkům se poté doporučuje vytvářet alternativní popis – jednak pro lepší SEO (o tom si řekneme více v příštím díle), a jednak pro případ, že by na váš web zavítal někdo nevidomý. Nezapomeňte si svou práci uložit v horní části obrazovky, abyste o ni nepřišli!

Struktura webu, pravidla a nadřazenost

Při vytváření webu byste měli znát alespoň pár určitých pojmů a také to, jakou plní funkci. Začít můžeme například strukturou webu. Celý web je vytvořen v sekci Hlavní, což je prakticky celé tělo webu. V tomto „těle“ se poté nachází další sekce, tedy jakési obaly. Do těchto obalů poté můžete vkládat obsah, anebo je ještě můžete rozložit na určité sloupce, do kterých už se poté vkládá obsah. V těchto sekcích a obalech zároveň fungují určitá pravidla, společně s určitou formou „priorit“. Jednoduše řečeno, každý menší prvek je nadřazený a „důležitější“, než prvek větší. Pokud tedy v určitém sloupci nastavíte zarovnání textu doleva a celá sekce se sloupci bude nastavená na střed, tak sloupec větší sekci neposlechne a bude i nadále zarovnán doleva. Pokud však sloupce mají nastavenou výchozí hodnotu a sekci nastavíte například zarovnání doleva, tak sloupce poslechnou a zarovnají se doleva.

Závěr

To je z první části tvorby webové stránky v Saywebpage všechno. V druhém díle se podíváme na pokročilou úpravu obrázků, společně s úpravou obrázku na pozadí. Řekneme si také informace o tom, jak velké by měly být nahrávané obrázky. Zároveň si ukážeme, jak můžete pomocí funkce Design měnit vzhled a design nadpisů, textů, tlačítek či jiných prvků. Rozhodně tedy sledujte magazín Letem světem Applem i nadále, aby vám další díly z této minisérie neutekly.