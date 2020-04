Zajímavá vizuální novela If Found… zamíří na iOS příští měsíc

Minulý rok došlo ke zajímavému spojení sil, vývojáři z Dreamfeel si totiž podali ruce s tvůrci z Annapurna Interactive a rozhodli se přijít s nevídaným a originálním titulem, jenž hráčům vytře zrak a obohatí žánr o nějaké ty nové prvky. Krátce nato oznámili vizuální novelu If Found…, která zaujala svou grafikou i nadpozemským příběhem, jenž se vymykal všem standardům. Jediné, co chybělo bylo datum vydání. Naštěstí ale studio příliš neotálelo a oznámilo, že hra spatří světlo světa již 19. května.

Je to již pár měsíců, co studio Dreamfeel ve spolupráci s Annapurna Interactive oznámilo vývoj nového počinu s lákavým názvem If Found… Od té doby bylo nicméně ticho po pěšině a fanoušci si už pomalu začínali myslet, že byla tato pozoruhodná vizuální novela odložena na neurčito. To se ale naštěstí nestalo a vývojáři přišli s datem vydání, jenž připadlo na 19. května. Již za měsíc a půl se tedy vydáme do surrealistického světa plného roztodivných zážitků. Vžijeme se totiž do role Kasio, mladé dívky, která se na Nový rok rozhodne zničit svůj deník a s ním i veškeré své špatné vzpomínky. Nakonec se však ukáže, že to nebude zdaleka tak jednoduché a budeme muset čelit dalším výzvám. Příběh staví pak hraje především na emocionální strunu, tudíž se připravte, že nezůstane jedno oko suché.

Rozhodně to ale zatím vypadá, že se máme na co těšit. Konec konců, studio Annapurna Interactive v minulosti již nesčetněkrát dokázalo, že mobilní hry zkrátka dělat umí a zážitek z nich je často srovnatelný s tím počítačovým či konzolovým. Jedinou otázkou nicméně zůstává cena, o níž prozatím nepadlo ani slovo. Dá se ale očekávat, že se bude pohybovat řádu několika dolarů a kdoví, možná se vývojáři slitují a uvolní titul zdarma. To se nicméně dozvíme ale až 19. května, kdy tato vizuální novela vychází na Steamu a iOS. Vydáte se napospas surrealistickému zážitku, na nějž jen tak nezapomenete?