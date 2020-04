Start výroby procesorů pro iPhony 12 je za dveřmi

Nad včasným představením letošních iPhonů se sice zatím ještě stále vznáší otazník, minimálně u jedné důležité komponenty ale můžeme mít jistotu dodání. Jedná se o nové procesory A14 Bionic. Jejich výrobu má již několik let na starost výrobce TSMC, který tento týden vydal zprávu o tom, že jeho výrobní kapacity na 5nm proces jsou v tuto chvíli již plně zarezervované, a to navzdory aktuální pandemii. A jelikož mají být právě tímto typem procesoru osezany iPhony 12, je jasné, že výroba klepe na dveře.

TSMC se pro společnost Apple stal exkluzivním dodavatelem procesorů série A v roce 2016, prvním procesorem tohoto typu, který vzešel z dílny TSMC, byl A9. Do vývoje 5nm technologie firma údajně investovala již 25 milionů dolarů. Zatím není příliš jasné, kdy se masová výroba těchto procesorů rozběhne. V případě procesorů A13 v loňském roce byla testovací výroba zahájena v dubnu, přičemž k masové výrobě došlo koncem května. Pokud bude toto výrobní schéma zachováno i letos, mohly by být nové iPhony skutečně představeny na podzim – stoprocentně se na to ale spoléhat nedá, protože u včasného představení nových letošních modelů hraje roli ještě řada dalších faktorů. Někteří analytici navíc hovoří o tom, že Apple možná představení nových iPhonů odloží sám od sebe. Je totiž velmi pravděpodobné, že současná pandemie bude mít významný vliv na poptávku, která by na podzim teoreticky nemusela být tak vysoká, jako obvykle bývá. V tuto chvíli je nicméně i pro odborníky prakticky nemožné předpovídat, jak bude situace vypadat na podzim.

Pokrok ve výrobě umožňuje zpracovávat procesory pro chytré mobilní telefony tak, aby v nich zabíraly čím dál méně místa, nabízely čím dál lepší výkon a představovaly pozitivní přínos pro životnost baterie nebo tepelnou správu iPhonů. Letošní modely jablečných smartphonů by měly nabídnout 5G konektivitu, očekává se příchod 5,4-palcové, 6,1-palcové a 6,7-palcové varianty.