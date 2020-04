7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (3. 4. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Pokud hledáte nějakou spolehlivou a jednoduchou aplikaci, která by vám dokázala usnadnit samotné psaní různých dokumentů a poznámek, určitě byste se měli přinejmenším podívat na aplikaci Markdown Pro. Za zmínku také stojí poměrně jednoduché stylování textu. Například pro nadpis vám stačí před text hashtag a máte hotovo. Podobným způsobem můžete rovnou při psaní stylovat i další prvky textu, díky čemuž dokážete ušetřit spoustu času.

Původní cena: 249 Kč (149 Kč)

Aplikace MarginNote 2 Pro cílí především na všechny studenty, kterým se při studiu hodí jakákoliv pomoc. Tento nástroj totiž slouží pro zaznamenávání různých poznámek, které vám následně umožní snadno exportovat do podoby pro elektronickou publikaci. Aplikace nabízí řadu funkcí, které si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii. Hlavní výhodou ale je, že si MarginNote 2 Pro poradí s tvorbou takzvaných flashcards, které vám pomohou se samotným učením.

Původní cena: 749 Kč (499 Kč)

Prohlížení webu dokáže být někdy až nebezpečné a uživatelé by si měli dávat pozor na co klikají. Pokud se vám ale do vašeho Macu dostane adware, stává se pro vás obyčejné procházení internetu téměř nemožným. S adwarem si naštěstí poradí Adware Cleaner – Remove Adware, Spyware, and Restore Your Browser. Jak již samotný název napovídá, tento nástroj si poradí i s adwarem a dokáže váš účet vyčistit od případného balastu.

Původní cena: 249 Kč (79 Kč)

Jak lépe si zkrátit čas v povinné karanténě, než učením nového jazyka. Přesně s tímto vám pomůže aplikace Spanish FlashCards, jenž se pyšní rozsáhlou databází a naučí vás řadu španělských slovíček. Aplikace vás dokáže naučit téměř čtyři tisíce slovíček, které jsou doplněny o kvalitní audionahrávky. Díky tomu můžete zapracovat i na vaší fonetice, což se rozhodně může hodit.

Původní cena: 379 Kč (129 Kč)

Jestliže se zajímáte o svět vlaků a tento dopravní prostředek je pro vás fascinující a zajímá vás, tak byste si určitě neměli nechat ujít dnešní akci na hru Trainz Railroad Simulator 2019. V této hře se totiž vydáte na různé železnice a stanete se jejím králem. Čeká na vás řada lokomotiv a perfektní příroda, která vás ihned oslní.

Původní cena: 58,99 € (23,49 €)

V historické hře Total War: THREE KINGDOMS se vrátíte zpět v čase do dob obřích konfliktů ve starověké Číně. Čeká na vás parádní kampaň, která perfektně rekonstruuje samotnou historii a přináší vám zážitek z budování říše, státnictví a dobývání. Hlavní pro vás ale bude zvolená strategie, neboť jediná chyba vás může stát vítězství.

Původní cena: 59,99 € (44,99 €)

Legendární hra Euro Truck Simulator 2 je opět ve slevě. V této hře se chopíte volantu náklaďáku a budete vozit různý náklad po celé Evropě. Vaším úkolem je vybudovat prvotřídní přepravní firmu, která bude generovat perfektní zisk a umožní vám tak nákup lepších a lepších tahačů.