Víme, kdy dorazí na chytré televize od LG z roku 2018 podpora AirPlay a HomeKit

Pokud vlastníte některou ze smart TV od LG z roku 2018, zřejmě se již nemůžete dočkat updatu, který jí přidá podporu AirPlay 2 a HomeKitu. Ten společnost přislíbila vydat do konce tohoto roku, avšak na detaily byla bohužel skoupá. V podpůrném dokumentu, který se nyní objevil na jejím oficiálním webu, nicméně přeci jen detailnější informace o termínu vydání poskytla.

Rozšiřování updatu webOS s podporou AirPlay 2 a HomeKit u televizí LG chce společnost zahájit v říjnu, přičemž tento měsíc jej chce uvolnit prakticky po celém světě s výjimkou Číny, Íránu, Súdánu, Sýrie a Venezuely. Kompletní seznam sice zatím k dispozici není, nicméně alespoň podle dostupných informací by se měli dočkat majitelé modelů s označeními UK a US a dále pak OLED televize B8/Z8. Do října se nicméně seznam televizí s podporou jablečných technologií zaručeně rozšíří.

Příchod AirPlay 2 a HomeKitu přímo do softwaru televize je pro jablíčkáře velmi dobrou zprávou. Díky němu si totiž budou schopni streamovat obsah ze svých iPhonů, iPadů či Maců, potažmo své televize ovládat přes Siri nebo aplikaci Domácnost, která jim umožní i jejich různá nastavení například z hlediska vypínání a zapínání. Televize tedy de facto částečně přebere úlohu smart boxu Apple TV, který Apple prodává v současnosti ve dvou verzích, přičemž cena nejlevnější atakuje čtyři tisíce korun.