Internetem kolují údajně uniklé snímky iPhonu 9 z webu Applu

Nový iPhone 9 je v posledních dnech ve světě Applu tématem číslo jedna. Nelze se proto divit, že si na něm chtějí “přihřát polívčičku” kdejaké magazíny či lidé snažící se udávat Apple komunitě trend. I proto se začaly v uplynulých hodinách objevovat na internetu ve velkém nejrůznější snímky obrazovky údajně zachycující oficiální web Applu, který má již v nabídce iPhone 9. Pokud jste na ně narazili i vy a uvěřili jste jim, máme pro vás špatnou zprávu.

Přestože jsme byli v minulosti již několikrát svědky toho, že Applu unikly oficiální produktové obrázky jeho chystaných hardwarů ještě před jejich představením, tentokrát se tak nestalo. Zdánlivě uniklé snímky totiž jednak nepochází ze žádných ověřených zdrojů (byť i tak způsobily na internetu velmi slušný poprask), ale také se začaly podezřele šířit zejména v několika uplynulých dnech, přičemž největší boom přišel včera – na apríla. Už to tak jejich věrohodnost značně podráží, přestože by si jejich tvůrci přáli přesný opak. Ani to nicméně některé důvěřivce neodradilo od uvěření.

Oficiální termín představení iPhonu 9 Apple neoznámil a dá se předpokládat, že ani neoznámí. Nicméně od velmi důvěryhodných zdrojů leakera Jona Prossera svět už pár desítek hodin ví, že by mělo představení proběhnout skrze tiskovou zprávu 15. dubna s tím, že na pulty obchodů by měl telefon následně dorazit 22. dubna. Pokud se na něj tedy už nyní nemůžete dočkat, začněte pomalu stříhat metr. Změna tohoto termínu se totiž zdá vzhledem k věrohodnosti leakera a kvalitě jeho zdrojů jako velmi nepravděpodobná.