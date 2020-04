Na iOS se podívá tahové RPG Mass for the Dead

Pokud máte rádi východní tituly a máte slabost pro tahová RPG, měli byste zbystřit. Vývojáři z Crunchyroll Games, studia spadajícího pod stejnojmennou streamovací platformu, přišli s novým počinem, který se výrazně inspiruje u povedeného anime Overlord a nabízí netradiční herní mechaniky spolu s hutným příběhem. Jestli vás tedy jak předloha, tak adaptace dosud míjely a nedáte dopustit na kvalitní herní i animované série, máte se rozhodně na co těšit. Tvůrci totiž nešetřili talentem a zajistí nám věrný herní zážitek, který by konkurence mohla závidět.

Hra Mass for the Dead sice na první pohled jako další generické tahové RPG z nekonečné řady asijských titulů, ale není tomu tak. Za titulem totiž stojí vývojáři spadající pod oblíbenou streamovací platformu, která se specializuje výhradně na anime, a je tedy v tomto ohledu takřka nejpovolanější. Počin se totiž výrazně inspiruje u animované série Overlord, která se vyznačovala svým netradičním příběhem a celou řadou netypických prvků, jenž učarovaly fanouškům po celém světě. Kromě hutné atmosféry a věrného příběhu však hra nabídne také tahový soubojový systém, který vám rozhodně nic nedaruje, a celou plejádu úkolů, jenž budete moci plnit a získávat za ně další zkušenosti a vybavení. Nutno však podotknout, že Mass for the Dead staví výhradně na sbírání hrdinů, což je také výsledným cílem. Zapomeňte tedy na jednoho hlavního hrdinu, tady jich budete mít k dispozici celé desítky a bude jen na vás, jak je využijete.

Na druhou stranu se však nemusíte bát přílišné frustrace a časové náročnosti, hra bude disponovat automatickým módem, který za vás souboje v případě potřeby odehraje a vy se mezitím budete moci soustředit na vedlejší úkoly a rekrutovat další členy skupiny. Rozhodně to tedy vypadá, že se máme na co těšit, po dlouhé době se totiž jedná alespoň o píď originálnější asijský titul, který má co nabídnout a zároveň se chlubí i decentním příběhem. Na vydání si ale podle všeho ještě nějakou dobu počkáme, vývoj totiž ještě zdaleka neskončil a jediný příslib tvůrců je ten, že hra bude zcela zdarma s mikrotransakcemi. Vyprávíte se do temného a nebezpečného světa plného krvelačných monster?