Pokud chcete na vašem iPhonu či iPadu kopírovat text, tak to nejspíše většinou děláte tak, že daný text označíte, a poté zvolíte možnost Kopírovat. Pro vložení textu na určité místo poté stačí, abyste se na něj přesunuli, podrželi prst, a poté zvolili možnost Vložit. Proč to ale dělat tímto starým a nemoderním způsobem, když můžete využít gest pro kopírování a vkládání, kterých jsme se dočkali v iOS a iPadOS 13? Pojďme se v tomto návodu společně podívat na to, jak na iPhonu či iPadu moderně kopírovat a vkládat nejen text pomocí gest.

Jak na iPhonu a iPadu kopírovat a vkládat text pomocí gest

Pokud chcete na vašem iOS či iPadOS zařízení kopírovat a vkládat text pomocí gest, tak se pro vyzkoušení prvně přesuňte například do aplikace Poznámky. Zde si vytvořte novou poznámku a napište nějaký text, který poté budete chtít zkopírovat. Nyní stačí, abyste klasickým způsobem označili text ke zkopírování – buď dvakrát poklepejte na displej pokud chcete zkopírovat jedno slovo, třikrát poklepejte pro zkopírování věty, anebo poklepejte čtyřikrát po sobě pro označení celého odstavce. Po označení stačí, abyste na displeji provedli gesto pinch-in, tedy sevření – a to konkrétně třemi prsty. Pokud se vám gesto povede, na displeji se objeví malé oznámení Kopírovat. Tímto jste úspěšně uložiti text do schránky. Nyní se přesuňte tam, kde chcete text vložit a proveďte gesto pinch-out, tedy rozevření třemi prsty. Pokud se vám gesto povedlo, na obrazovce se objeví notifikace Vložit a zkopírovaný obsah se objeví tam, kde jste požadovali.

Stále více uživatelů si není vědoma mnoha skvělých funkcí, které jsou buď součástí operačního systému iOS velmi dlouho, anebo jsou přidány teprve nedávno. Pravdou však je, že většina funkcí dokáže doopravdy zjednodušit každodenní život. V potaz lze vzít například funkci Zpět zatřesením, kdy pokud na iPhonu či iPadu uděláte nějakou akci, tak zatřesením zařízení ji můžete jednoduše odvolat. To se hodí pro všechny, kteří si myslí, že v iOS a iPadOS neexistuje funkce „zpět“.