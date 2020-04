Apple: Končíme s opravami MacBooků Air (2013) a (2014) a Pro (2014). Jsou zastaralé

Pokud jste se stali milovníky Applu ještě dříve, než to přišlo do módy, možná máte na svém pracovním stole jeden z 11″ či 13″ MacBooků Air vydaných v roce 2013 či 11″ a 13″ MacBook Air a 13″ Pro z roku 2014. Těmto strojům však již bohužel podle dokumentu, který začal Apple rozesílat do autorizovaných servisů, zvoní hrana. Na konci dubna, konkrétně 30., jej totiž Apple označí jako zastaralé. Pokud tedy máte se svým strojem jakékoliv potíže, s jeho opravou byste rozhodně vyčkávat neměli. Brzy by totiž mohlo být již nadobro pozdě.

Jako zastaralý označuje Apple své produkty zpravidla po uplynutí pěti let od ukončení jejich prodejů a de facto je tím pomalu usmrtí. Označením za zastaralý totiž končí možnost oprav v autorizovaných servisech, které již nebudou disponovat potřebnými náhradními díly. Nicméně díky nedávno spuštěnému pilotnímu programu pro zastaralé produkty může Apple některé opravy těchto starých Maců v autorizovaných servisech přeci jen nabízet. Záležet však bude především na tom, zda bude potřebnými komponenty disponovat. Pokud ne, s opravou v autorizovaném servisu se můžete rozloučit. Výroba komponentů pro takto staré stroje se totiž již samozřejmě nechystá. Teoreticky však můžete s opravou uspět alespoň u neautorizovaného servisu.

Ani jeden z výše zmíněných strojů nelze označit za vyloženě revoluční. Jak MacBooky Air, tak i MacBook Pro byly totiž „jen“ hardwarově upgradovanými nástupci svých předešlých generací. I tak se však těšily ve světě velmi slušné oblibě, což ostatně dokazují i nynější bazarové nabídky starších Maců, ve kterých jsou tyto ročníky zastoupeny poměrně ve velkém. Vzhledem k jejich datu výroby se jedná ještě o stroje, které byly osazeny všemi oblíbenými porty typu USB-A a podobně, v případě modelu Pro se pak už tento model chlubil i oblíbenou Retinou. I proto je možná zájem o tyto stroje mezi uživateli, kteří neprahnou po úplných novinkách, stále velmi i slušný.