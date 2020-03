Legendární závodní hra Grid Autosport se na iPhonech dočká multiplayeru

Kvalitních závodních her je jako šafránu a výjimkou není ani jablečný systém, kde je o pořádné čtyřkolové mašiny o poznání větší nouze. To naštěstí zlomili vývojáři z Feral Interactive, kteří v roce 2017 přišli jako blesk z čistého nebe s hrou Grid Autosport, jež proměnila závodění na iOS a stala se legendárním titulem, který si získal srdce milionů hráčů po celém světě. To však neznamená, že od té doby podpora haprovala a tvůrci na svůj počin pozapomněli. Vlastně je tomu právě naopak a tato nablýskaná hříčka se dočká multiplayeru.

Jeden z nejlepších závodních titulů pro iOS, Grid Autosport, si sice premiéru odbyl již před 3 lety, ale i tak vývojáři přichází se stále novým obsahem, který má zabavit poměrně početnou komunitu a nabídnout nové výzvy. Jednou z nich má být podle nejnovějších informací i multiplayer, na nějž si tvůrci brousí zuby již nějakou dobu a aktuálně hledají testery, kteří se postarají o vyladění nespočtu chyb a bugů. Studio Feral Interactive se totiž na Twitteru pochlubilo s výzvou, která cílí na všechny majitele jablečných zařízení a žádá je o pomoc. Stačí si totiž stáhnout aplikaci TestFlight, díky níž můžete využít beta verze a zapojit se do celosvětového testování režimu pro více hráčů, kde poměříte síly s nejlepšími závodníky.

Je však nutné zmínit, že se zatím jedná o předběžný experiment a na finální výsledek si ještě nějakou dobu pravděpodobně počkáme. I tak je ale dobré vědět, že tvůrci na vývoji aktivně pracují a nenechávají se zastrašit ani rostoucí konkurencí, jež však hře Grid Autosport nesahá ani po kotníky. Nebudeme vás nicméně dále napínat, pro úspěšné zapojení do testu vám postačí iOS 12.1 a vyšší včetně podporovaného zařízení, v tomto případě iPhonu 6S a novějších modelů. Pokud si chcete zahrát na tabletu, bohatě vám bude stačit jakýkoliv iPad vydaný po roce 2017 ve verzi Pro. Máte-li tedy zálusk na prohánění nabušených a nablýskaných výkonných mašin, zamiřte na TestFlight a dejte hře šanci. A pokud si chcete prostě jen zajezdit, aniž byste byli nuceni účastnit se online režimu, na App Store si titul můžete pořídit za příznivých 9.99 dolarů, tedy zhruba necelých 240 korun.