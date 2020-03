Start výroby iPhonů 12 je odložen na neurčito

Přestože to pomalu vypadalo, že se Čína z nejhoršího zásahu koronaviru pomalu vylízala a Apple si bude moci na nějakou dobu zase oddechnout, je tomu právě naopak. Sice dodavatelé pomalu obnovují výrobu a aktivně se připravují na masivní výrobu nové generace 5G iPhonů, koronavirus mezitím zachvátil také Evropu a Spojené státy, což by se mohlo výrazně podepsat na poptávce po smartphonech. Se stejnou nelichotivou prognózou přišla také společnost Reuters, která v nejnovější zprávě detailně popsala možné dopady.

Jablečná společnost zažívala poslední dobou poměrně perné dny, zejména tedy kvůli šířícímu se koronaviru, který na dlouhou dobu uzavřel továrny jednotlivých dodavatelů a téměř hrozilo, že se bude muset vydání iPhonu 12 posunout o několik měsíců. Tato otázka stále visí ve vzduchu, avšak přidal se k ní další nepříjemný problém, jemuž bude muset Apple čelit. A tím je poptávka, která podle jednoho z výše postavených zaměstnanců významného dodavatele klesne v druhém kvartálu meziročně až o 18%. Ten samý interní zdroj se zároveň vyjádřil na adresu výroby, která je podle něj odložena do doby, než se situace mírně uklidní. Nová generace jablečného telefonu tak stále může vyjít na podzim, ale její produkce by začala později než bylo původně plánováno.

Hlavním problémem tak není stále omílaný nedostatek součástek nebo pracovní síla. Dodavatelé se bojí zejména poptávky, která by v Evropě a Spojených státech mohla v důsledku nového epicentra epidemie výrazně poklesnout. Ostatně, na prudký propad se připravují i dodavatelé displejů, kteří snížila očekávané dodávky kusů o 17%, tedy z původních 70 milionů na pouhých 58 milionů. Stále se však najdou společnosti a výrobci, kteří to nevzdávají a drží se původních plánů a očekávání Applu. Je nicméně jasné, že na oficiální vyjádření si ještě nějakou tu chvíli počkáme. S jistotou lze říct snad jen to, že nikdo nic pořádně neví a většina zpráv či spekulací si navzájem protiřečí. Ať už se tedy letošních iPhonů dočkáme na podzim, nebo na jaře, jedná se o velké rozhodnutí, které technologický gigant s největší pravděpodobností nechce uspěchat.