Apple stále neví, kdy představí iPhone SE 2

Od konce loňského roku je díky celé řadě nejrůznějších úniků prakticky jasné, že Apple chystá nepřímého nástupce iPhonu SE 2 s designem iPhonu 8. Ještě na začátku roku se bralo za hotové i to, že se odhalené této dlouho očekávané novinky dočkáme na jarní Keynote, kterou Apple pořádává zpravidla v březnu. Kvůli celosvětové pandemii koronaviru však z konání Keynote nakonec sešlo, kvůli čemuž začal nad odhalením některých očekávaných novinek viset velký otazník. Zatímco nových iPadů Pro a MacBooků Air jsme se již dočkali, na 13” MacBooky Pro a iPhony SE 2 známé též pod názvem iPhone 9 stále čekáme. V případě iPhonů navíc nemá Apple podle leakera Jona Prossera v představení vůbec jasno.

Minulý týden se měli sejít přední představitelé Applu v čele s Timem Cookem právě kvůli představení iPhonu 9. Schůzka však bohužel žádné konkrétní termíny odhalení telefonu nepřinesla. Podle Prosserových zdrojů, které pochází přímo z Applu, má sice kalifornský gigant z dodavatelského řetězce potvrzeno, že telefonů by měl být dostatek vyroben v dubnu, ale vzhledem k současné situaci není zcela odhodlán k jeho dubnovému představení. Zájem o telefon by totiž mohl být kvůli ní velmi nízký, což Apple samozřejmě nechce. Konečné rozhodnutí má padnout v průběhu tohoto týdne, přičemž pokud bude rozhodnuto, že se telefon v dubnu ukáže, má to být zhruba v jeho polovině.

Hlavním lákadlem nového iPhonu 9 by měla být jeho cena v kombinaci s velmi výkonným hardwarem a stále oblíbeným designem. Novinka by měla dorazit hned ve dvou velikostech – konkrétně 4,7” a 5,5” – s tím, že by v nabídce Applu nahradila iPhony 8, ze kterých by i přímo vycházela. Od těch by se měla po designové stránce lišit prakticky jen v matných zádech s logem Applu v jejich středu, díky čemuž by Apple tyto modely sjednotil s loni představenými iPhony 11 a 11 Pro. Nezbývá tedy doufat, že se novinky skutečně v dubnu dočkáme.