Nejlepší RSS čtečky pro Mac

I když se může zdát, že už jsou RSS čtečky dávno mrtvé, tak je opak pravdou. Uživatelé v poslední době naopak možnost využití RSS vyhledávají více a více. Je to především kvůli tomu, že pokročilé RSS čtečky nabízí například možnost pro filtraci slov, tudíž se vám zobrazí vždy jen to, co vás zajímá. Nechybí samozřejmě možnost pro zobrazení vícero zdrojů, tudíž si z vaší RSS čtečky můžete udělat „vlastní zprávy“. RSS čtečku nabízí i náš magazín Letem světem Applem a tzv. odkaz na feed najdete níže. V tomto článku se společně podíváme na 5 nejlepších RSS čteček pro váš Mac či MacBook.

Přidejte si do vaší RSS čtečky také Letem světem Applem, stačí využít tento zdroj: http://www.letemsvetemapplem.eu/feed.xml

Leaf – RSS News Reader

Pokud si jakožto svou RSS čtečku zvolíte Leaf, tak rozhodně neprohloupíte. Leaf patří právem mezi ty nejpoužívanější RSS čtečky, které jsou k dispozici. Zaujmout vás může například možnost synchronizace vašich zařízení, abyste si mohli ty nejnovější zprávy přečíst na každém z vašich zařízení. V aplikaci pro macOS se můžete těšit na skvělý, minimalistický a přehledný design, který si již po krátkém používání aplikace jistě zamilujete. U každé zprávy se vám poté zobrazí také obrázek, který vás může přesvědčit k tomu, abyste si určitou zprávu přečetli. Pokud aplikaci Leaf porozumíte a budete ji využívat na 100 %, tak získáte o mnoho lepší zkušenost, než u dalších obyčejných aplikací.

Reeder 4

Aplikace Reeder 4 patří mezi nejpropracovanější RSS čtečku, kterou si můžete pořídit. V rámci této aplikace je k dispozici propracovaný speciální režim pro čtení, stejně tak jako možnost pro uložení různých zpráv pro pozdější přečtení, a to prostřednictvím služby iCloud. V přehledu všech zpráv se poté nachází obrázky, které vás mohou přesvědčit si zprávu přečíst. Zaujmout by vás oproti jiným čtečkám mohl také speciální prohlížeč fotografií, společně s množstvím různých přizpůsobení a nastavení, kterými se určitě trefíte do svého gusta. Nechybí samozřejmě možnost pro nastavení filtrů a podpora gest, díky kterým se vám bude aplikace používat jednodušeji. Reeder 4 si můžete zakoupit za 249 korun.

Safari – RSS Button

Je to pár roků zpět, co se Apple rozhodl jak z macOS, tak také z iOS odstranit možnost pro sledování feedů přímo z prohlížeče. V minulosti stačilo pro přečtení RSS feedů rozkliknout boční panel, kde jste se jednoduše přesunuli do vašich oblíbených RSS kanálů a mohli jste je přečíst. Apple za tento krok schytal velkou kritiku, avšak ani přesto jsme se přidání nativní RSS čtečky zpět do Safari nedočkali. Proto vzali zodpovědnost do vlastních rukou vývojáři. Jeden z nich vytvořil aplikaci RSS Button, která vám do pravé horní části okna Safari přidá tlačítko pro nastavení a zobrazení vašeho RSS feedu. Tato čtečka je doopravdy velmi jednoduchá, na druhou stranu však určitě většině uživatelů postačí. RSS Button si můžete zakoupit za 25 korun.

RSS Bot

V případě, že hledáte alternativu zdarma, ale nechcete využívat složitých aplikací, ve kterých se často nemůžete vyznat, tak by se vám mohl líbit RSS Bot. Po instalaci této aplikace se vám otevře malé okno, do kterého si naimportujete váš RSS feed, popřípadě také s nějakým filtrem. Poté vám ihned začnou chodit upozornění na zprávy, které jste si nastavili. Aplikace RSS Bot se poté „přesune“ do horní lišty, odkud ji prakticky celou ovládáte. Po kliknutí na tuto ikonu si můžete jednoduše zobrazit všechny vaše nepřečtené zprávy a popřípadě je také rozkliknout v Safari. Nechybí samozřejmě ani možnost pro označení všech zpráv jako přečtených a další skvělé funkce. RSS Bot je jednoduchá aplikace, která zajisté bude vyhovovat mnohým základním uživatelům.

NewsBar RSS reader

Chcete mít všechny vaše zprávy z RSS feedu zobrazené přehledně na ploše tak, abyste je měli vždy na očích a byli jste vždy v obraze? Tak přesně pro tyto případy je stvořená aplikace NewsBar RSS reader. Jedná se o jednu z nejdéle fungujících RSS čteček, která je v rámci macOS k dispozici. Jak už jsem zmínil v úvodu, tak po instalaci a nastavení NewsBar RSS reader se můžete těšit na zobrazení jednoduchého „banneru“ na boční straně vaší plochy. Nastavit si můžete například průhlednost čtečky a překvapí vás také skvěle fungující náhledy článků. Pokud chcete, můžete si také nastavit, aby se zprávy z RSS zobrazovaly v oznamovacím centru. NewBar RSS reader vás vyjde na 129 korun.

