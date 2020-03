Jak získat bezpečně funkční iPhone za nejnižší ceny

Komerční sdělení: Když se řekne iPhone, každému se hned vybaví telefon s extrémní životností a spolehlivostí. Jablečné telefony se totiž oproti konkurenci liší především v tom, že se jim dostává podpory o několik let déle. Z tohoto důvodu se u Apple produktů nemusíte obávat koupě již použitého zboží. U těchto modelů totiž máte dá se říci zajištěno, že vám poslouží ještě řadu let a vy tak můžete ušetřit hned několik tisíc.

Na různých bazarech ale samozřejmě můžete narazit na řadu podvodníků, kteří jsou připraveni si na vás pouze namastit kapsu. Naštěstí máme v dnešní době k dispozici řadu přeprodejců, kteří od uživatelů telefony vykupují a následně je přeprodávají zpět. Jedním z nich je i náš partner Mobil Pohotovost. Ten se pyšní řadou výhod a hlavně všechny produkty testuje, tudíž se vám nemůže stát, že by se vám do rukou dostalo nefunkční zařízení. Další výhoda tkví v záruce. Na bazaru se totiž nesetkáte se situací, kdy by vám cizí člověk poskytl na prodávané zařízení nějakou záruku. U Mobil Pohotovosti ale automaticky získáváte záruku na šest měsíců, během které máte nárok na opravu vašeho telefonu. Za zmínku také rozhodně stojí, že z pozice zákazníka máte 14 dní na vrácení produktu bez udání důvodu. Pojďme si tedy vypsat použité jablečné telefony, které jsou nyní k dostání za skvělé ceny.

Použité telefony se rozřazují do tří kategorie. Prémiové kvality se vám dostane u kategorie A. Tyto produkty většinou nevykazují žádné známky opotřebení a nenajdeme na nich většinou ani žádné vlasečnice. Následně máme kategorii B. Zde se nachází produkty, na kterých si můžeme všimnou takzvaně běžného opotřebení. Jak vám může být již jasné, zboží v kategorii C již není po designové stránce nic extra. Stále se ale jedná o perfektně funkční zařízení, které je ale zabaleno ve více poškozeném kabátě. Všechny výše zmiňované ceny se týkají kategorie B, která jde samozřejmě nejvíce na odbyt. Kdybyste tedy chtěli ještě více ušetřit, můžete sáhnout po kategorii C, nebo si můžete připlatit za prémiovější vzhled u kategorie A. Výběr je opravdu bohatý a je již jen na vás, pro které zařízení a kvalitu se rozhodnete.

AirPods za exkluzivní cenu

Jablečné telefony jdou ruku v ruce se sluchátky Apple AirPods, které se svým příchodem doslova určily trend. Jejich hlavní výhoda tkví v jejich perfektní kompatibilitě s celým jablečným ekosystémem, kde AirPods tvoří neodlučitelného parťáka pro většinu vašich Apple produktů. Pokud si navíc zakoupíte jeden z výše zmiňovaných použitých telefonů, získáte k nim speciální slevový kód, díky kterému si můžete pořídit Apple AirPods druhé generace za exkluzivní cenu. Běžná cena těchto sluchátek totiž činí 4 790 Kč, avšak s využitím kódu se dostanete na pouhých 3 490 Kč.

Doprava zdarma

V současné době navíc Mobil Pohotovost nabízí dopravu zcela zdarma. Díky této exkluzivní akci si můžete vychutnat nákup z pohodlí domova, přičemž za samotnou dopravu nezaplatíte ani korunu. Jak ale získat nárok na dopravu zdarma? Vše je naprosto jednoduché a jedinou podmínku, kterou pro získání nároku na tuto akci musíte splnit, je odeslat objednávku nad 500 korun. Za zmínku také stojí rychlost expedice. Pokud totiž objednávku vytvoříte do 18 hodin a zvolíte přepravní společnost PPL, vaše zboží k vám dorazí hned další pracovní den. V případě České pošty musíte objednávku odeslat do 15 hodin.