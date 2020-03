5 filmů na iTunes, které tento víkend seženete levněji (27.3. 2020 – 29.3. 2020)

Je tady víkend. Současná situace návštěvám kin opravdu nepřeje, takže pokud si chcete vychutnat nový film, nezbývá vám nic jiného než online prostor. Pokud si lámete hlavu s tím, jak budete strávit nadcházející víkend, máme pro vás várku tipů na filmy na iTunes, u kterých se rozhodně nudit nebudete.

Boj o Hedvábnou stezku

Zkorumpovaný římský vůdce Tiberius (Adrien Brody) příjíždí v čele obří armády, aby si nárokoval Hedvábnou stezku. Proti němu ale stojí statečný Huo An (Jackie Chan) se skupinou zkušených a odhodlaných bojovníků. Ti své síly spojí s elitní legií ostřílených římských vojáků, které vede generál Lucius (John Cusack), aby ochránili svou zemi a postavili se na odpor Tiberiovi v epické bitvě.

39,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Dovolená za trest/Blended

Samoživitelé Jim a Lauren (Adam Sandler, Drew Barrymore) se po zoufale nevydařené schůzce shodli na tom, že už se rozhodně nechtějí nikdy v životě vidět. Osud ale zamíchá kartami zcela jinak, a dvojice se nakonec i se svými dětmi z předchozích manželství setkává na rodinné dovolené v Jižní Africe. Snaha nepodlehnout vzájemné přitažlivosti je opravdu velká, ale zvládnou to oba?

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

13 hodin: Tajní vojáci z Benghází

Snímek Michaela Baye 13 hodin: Tajní vojáci z Benghází vypráví pravdivý příběh o šesti bývalých elitních vojácích, kteří dostali za úkol chránit agenty CIA, a kteří byli nasazeni do akce po teroristických útocích 11. září 2001. Když se všechno pokazilo, šestice těchto neohrožených a zkušených mužů přirozeně udělala to, co bylo správné. Film je adaptací knihy spisovatele Mitchella Zuckoffa.

59,- vypůjčení, 69,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Inside Man/Spojenec

Newyorský detektiv Keith Miller je při svém posledním velkém případu obviněn z nezákonného jednání, což tomuto drsnému policistovi brání v dalším kariérním postupu. Když se na obzoru objeví nová kauza, související s přepadením banky s desítkami rukojmích, Keith pochopí, že se musí postavit zřejmě nejrafinovanějšímu zločinci, se kterým se kdy v průběhu své kariéry setkal.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

