Nasazení vlastních procesorů do Maců přinese Applu obří finanční úspory

Zatímco čipsety pro iPhony, iPady, iPody touch, Apple Watch či AirPods si dělá navrhuje Apple od prvopočátku sám, v případě Maců se spoléhá na řešení Intelu. S tím na svých počítačích spolupracuje již řadu let, což však vzhledem k technologickému pokulhávání Intelu nevidí mnozí jablíčkáři v posledních letech příliš rádi. Určité neschopnosti Intelu konkurovat dalším velkým hráčům na poli s procesory si však již všiml i Apple, který se rozhodl jednat. Nikoliv však přechodem ke konkurenci, ale vytvořením vlastních počítačových procesorů, kterými by v budoucnu řešení od Intelu rád nahradil. Kdy přesně se tak stane je sice zatím v tuto chvíli spíš nejasné, jasné však už víceméně je, kolik by mohl Apple tímto krokem ušetřit.

O úsporách na procesorech se v nejnovější zprávě pro investory rozpovídal přední Apple analytik Ming-Chi Kuo. Podle jeho zdrojů by měl Apple náklady na procesory po nasazení vlastních řešení snížit o těžko uvěřitelných 40 až 60 %, což jsou v řeči peněz miliony dolarů, jelikož Apple ročně prodá miliony svých počítačů. Přesnější odhad úspor například v prvním roce je nicméně v tuto chvíli nemožné vytvořit, jelikož není jasné, kolik Maců se procesorů z dílny Applu dočká. Z dlouhodobého hlediska se bude nicméně jednat o opravdu velké částky.

Co se týče příchodu takto vylepšených strojů, Kuo očekává, že se jej dočkáme buď v posledním čtvrtletí letoška nebo v prvním čtvrtletí roku příštího. Nutno říci, že jako první se velmi pravděpodobně dočkají méně výkonné stroje jako například MacBooky Air, jelikož procesory pro ně budou na vývoj mnohem jednodušší, než procesory do Pro verzí MacBooků, iMaců či snad Maců. I ty se nicméně velmi pravděpodobně do několika let dočkají osazení procesorů z dílny Applu, které by měly svými vlastnostmi nejenže Apple dohnat, ale dokonce jej i výrazně předehnat. Zda tomu tak bude však ukáže až čas.