Stahujte zdarma: Epic rozdává hry Figment a Tormentor X Punisher pro PC, první i pro Mac

Gigantická herní společnost Epic Games se snaží využít situace, kdy je většina hráčů doma v karanténě a týden co týden přichází s novými tituly zdarma, které fanouškům mají nucenou dovolenou zpříjemnit. Zatímco minule vývojáři přispěchali s experimentální adventurou The Stanley Parable a hackerským Watch Dogs, nyní si společnost posvítila na hříčku Figment a brutální retro střílečku Tormentor X Punisher, která nikomu rozhodně nic nedaruje. Vrhněte se tedy s námi v této nepříznivé době do světa videoher.

Figment

Začněme nejprve něčím příjemným, odpočinkovým a nenásilným. Meditativní kreslená hříčka Figment totiž nabízí všechny z těchto vlastností, a byť se může pochlubit občasnou akcí a napínavými scénami, většinu času vás nechá kochat se nádherným prostředím a obdivovat ručně kreslené úrovně. Hra totiž prozkoumá snový svět, kde se nemožné stává realitou a cestu vám jak zpříjemňuje, tak ztrpčuje. Zapomeňte tedy na reálný svět, ve Figment na vás čeká jen surrealistická podívaná a pozoruhodný příběh, na nějž jen tak nezapomenete. Nechybí překrásný hudební doprovod a nejrůznější hádanky, které po cestě budete řešit. Pokud tedy tato roztomilá jednohubka zaujala, zamiřte na Epic Store a hru si stáhněte. K plynulému hraní vám postačí Windows 7, Intel Core i5 4670T o taktu 2.3GHz či AMD FX 8370E o 3.3GHz, 8GB RAM a Nvidia Geforce GTX 480 nebo Nvidia GeForce GTX 580M. V případě macOS si vystačíte s verzí 10.12.5 a vyšší, Intel Core i5 o 2.5GHz, 8GB RAM a Nvidia GeForce GT 750M.

Tormentor X Punisher

Pokud vás nicméně odpočinkové tituly omrzely a přejedly se vám, máme tu pro vás dobrou zprávu. Brutální Tormentor X Punisher totiž nabízí přesný opak a dočkáte se leda tak krvavé lázně, vnitřností, spousty masa a nekonečného zástupu démonů. Vývojáři hru pojali mírně ve stylu Dooma a inspirovali se u starých retro arkádových titulů, kde jste často měli pouze jeden život a špatně mířená rána vás poslala na onen svět. Tentokrát se však tato herní mechanika obrátila a jste to vy, kdo může zabít cokoliv pouze na jednu ránu. V podstatě se tedy celá hra točí jen okolo toho, kdo dřív udeří. Nechybí možnost získávat nejrůznější schopnosti, provádět komba, vraždit nepřátele na tisíc způsobů a likvidovat hordy démonů jakýmkoliv myslitelným způsobem. K tomu vás bude motivovat nabušený soundtrack, pixelová grafická stránka a žebříček, v němž se můžete eventuálně umístit. Pokud se tedy nebojíte brutálních scenérií, zamiřte na Epic Store a vychutnejte si peklo na Zemi. Postačí vám k tomu Windows XP, dvoujádrový procesor, 2GB RAM a grafická karta GeForce 7600 GT či Radeon X1600 XT o minimální kapacitě 256MB.