Využijte akčních cen a pořiďte si Apple produkty za skvělé ceny

Komerční sdělení: Jablečné telefony se již dlouhodobě řadí mezi jedny z nejspolehlivějších zařízení na trhu. To dokazuje jejich neuvěřitelná popularita a takzvaný pětiletý cyklus. U iPhonů je totiž zajištěna jejich kompatibilita až po dobu pěti let, což je oproti konkurenci podstatně delší doba. Z tohoto důvodu se nemusíte bát koupě telefonu starší generace, protože u něj máte zajištěno, že vám ještě pěkných pár let poslouží. Pojďme se tedy podívat na pár zajímavých produktů, které přichází spolu s určitým bonusem.

iPhone XS na splátky bez navýšení

Telefon Apple iPhone XS si za dobu své existence dokázal vybudovat poměrně solidní renomé, které mu nikdo nemůže upřít. Jedná se totiž o naprosto výkonný mobil s prémiovým Super Retina displejem, jenž se pyšní procesorem Apple A12 Bionic a přichází s ještě vylepšeným Face ID. Cena tohoto telefonu se navíc za poslední měsíce dosti propadla, díky čemuž je iPhone XS k dostání již za 17 790 Kč. Co když ale nechcete najednou vyhazovat téměř dvacet tisíc? V takovém případě určitě oceníte možnost nákupu na splátky bez navýšení, kdy nepřeplatíte ani korunu navíc a splácení si nastavíte tak, aby vyhovovalo vaší finanční situaci.

iPhone 7 za akční cenu

Jak jsme již zmiňovali dříve, přední výhoda jablečných telefonů tkví v jejich dlouhé životnosti a spolehlivosti. Z tohoto důvodu je stále velmi populární iPhone 7, který i dnes dokáže nabídnout uspokojující výkon. iPhone 7 dokonce jako první smartphone v portfoliu jablečné společnosti přišel s voděodolností, na kterou Apple od té doby již nezanevřel. Proč ale lidé stále kupují iPhone 7, který vyšel již v roce 2016? Tento model se pyšní nízkou pořizovací cenou a umožňuje tak poměrně snadný vstup do jablečného ekosystému. iPhone 7 lze totiž pořídit již za 8 990 Kč, což se dá označit za perfektní částku v poměru cena/výkon.

Sluchátka Apple AirPods za exkluzivní cenu

Sluchátka se dají označit za nedílnou součást výbavy každého majitele iPhonu. Abyste ale ze sluchátek dokázali dostat skutečně to nejlepší a využili naplno potencionál, který vám jablečný ekosystém dává, jsou pro vás AirPods jasnou volbou. Většina uživatelů ale namítá, že jsou tato sluchátka předražená. V tomto vám může báječně pomoci náš partner Mobil Pohotovost, který nabízí druhou generaci sluchátek AirPods za exkluzivní cenu. Pokud si totiž zakoupíte nový telefon, například iPhone XS nebo iPhone 7, Mac nebo iPad, získáte k nim speciální slevový kód. Díky tomuto kódu si následně můžete zakoupit zmiňovaná sluchátka s bezkonkurenční cenou. Běžně byste za AirPods 2 nechali 4 790 Kč, avšak s využitím tohoto kódu vás vyjdou na pouhých 3 490 Kč.

Apple TV, aneb oživte vaši domácnost

Střed ideální domácnosti by měla tvořit jablečná televize Apple TV. Jedná se totiž doslova o televizi podle vašich představ, na které najdete pouze prémiový obsah k zakoupení či vypůjčení. Samozřejmě se také můžete připojit na vaše oblíbené streamovací platformy a sledovat jejich obsah. Hlavní výhoda ale opět tkví v jablečném ekosystému. Pokud totiž máte v domácnosti více jablečných zařízení, můžete je přímo zrcadlit na vaši televizi a přehrávat tak obsah bez otravných kabelů. Od minulého roku byla navíc spuštěna jablečná streamovací služba Apple TV+, která nabízí exkluzivní prémiový obsah přímo z dílny Applu. Při koupi nového Apple zařízení navíc získáte tuto službu na rok zcela zdarma, což vám dá spoustu času k tomu, abyste si prohlédli všechny jablečné pořady. Na výběr máte hned ze tří modelů. Pokud vám stačí pouze Full HD rozlišení a nechcete moc utrácet, pak je pro vás Apple TV HD 32GB tou pravou volbou. Jestliže si ale potrpíte na kvalitní obraz, pak byste měli určitě šáhnout po Apple TV 4K a zvolit si velikost dle vlastních potřeb.

Doprava zdarma

Abyste si mohli všechny vytoužené produkty nakoupit z pohodlí domova s co možná největším komfortem, přichází Mobil Pohotovost s další skvělou akcí. V současné době totiž můžete získat dopravu zcela zdarma, přičemž vám stačí splnit pouze jednu podmínku. Dopravu zdarma totiž získá každý, jehož objednávka bude převyšovat 500 korun. Za zmínku také určitě stojí poměrně rychlá expedice. Pokud si zboží objednáte do 18 hodin a jako způsob dopravy zvolíte kurýrní společnost PPL, obdržíte vaše zboží hned následující pracovní den. V případě České pošty budete muset objednávku vytvořit do 15 hodin.