Na iPhony brzy zamíří karetní hříčka Vanguard ZERO

Pokud se také již delší dobu sháníte po povedené a kvalitní karetní hříčka s anime motivy, jistě jste narazili na plejádu asijských her, které však oplývaly nadměrnými mikrotransakcemi a kvalitou si příliš s počítačovými a konzolovými tituly nezadaly. To naštěstí mění nejnovější přírůstek do tohoto osobitého žánru, Vanguard ZERO, který staví výhradně na anime předloze a nabízí poměrně zajímavé herní mechaniky spolu s povedenou grafickou stránkou, která se může pochlubit 3D světem a pohlcujícími souboji.

Kvalitních karetních her je na mobilní zařízení jako šafránu a skoro to až vypadalo, že fanoušky tohoto žánru žádné světlé zítřky nečekají. Naštěstí však vývojáři z japonské herní společnosti Bushiroad přispěchali s pozoruhodným přírůstkem v podobě anime hry Vanguard ZERO, která nabídne několik módů pro jednoho hráče a online režim. Pochopitelně nebude chybět kampaň s příběhem, jenž kopíruje předlohu a řada výzev, kterým můžete zkusit čelit. A pokud vás singleplayer omrzí, můžete poměřit síly s ostatními ve Fight módu nebo potrénovat své schopnosti proti botům a NPC. Kromě napínavých a akčních bitev pomocí karet se však můžete odreagovat také ve svém skromném příbytku, který si můžete vyzdobit dle své libosti a dokonce tam pozvat několik známých postav ze zmíněné anime série Cardfight!! Vanguard. Hra se však výrazně podbízí fanouškům, a nově příchozím tak může chvíli trvat, než se zorientují.

Fotogalerie vanguard zero 2 vanguard zero 3 vanguard zero 4 vanguard zero 6 +3 Fotek vanguard zero 8 vanguard zero Vstoupit do galerie

Rozhodně to však vypadá, že se máme na co těšit. Titul totiž kromě bohatého příběhového pozadí oplývá také povedenou grafickou stránkou, která nabízí 3D pohled a realistické bitevní pole. Příliš bychom se nebáli ani o hráčskou základnu, jelikož počet předběžných registrací překročil 40 tisíc a vypadá to, že se číslo ještě zdaleka nezastavilo. Vývojáři si pro hráče za odměnu připravili řadu bonusů ve formě herní měny a dalších příjemných jednohubek, které vám v průběhu hry mohou pomoci. Tohoto zajímavého počinu se navíc dočkáme již brzy, a to konkrétně 9. dubna, kdy zamíří na iOS a Android. Doporučujeme tak sledovat oficiální stránky a čekat, než se zpřístupní odkaz ke stažení na App Store.