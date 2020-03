Uniklý iOS 14 odhalil, že Apple chystá na podzim další nálož iPadů

Letošní rok bude na iPady podle všeho skutečně bohatý. Kromě nové generace iPadů Pro, jejíhož představení jsme se dočkali minulý týden, totiž chystá Apple představení dalších tabletů velmi pravděpodobně na letošní podzim. Vyplývá to alespoň z uniklého kódu iOS 14, který obsahuje zmínky o dosud nevydaných iPadech.

V kódu iOS 14 nalezli vývojáři spolupracující s portálem 9to5mac, který kód získal, konkrétně zmínky o iPadech s označeními J417, J1418, J420 J421. Původně se sice myslelo, že se za nimi skrývají iPady Pro 4. generace, avšak ty nakonec dorazily s označeními zcela jinými. Za označeními v iOS 14 se tak musí skrývat zcela jiné produkty. V tuto chvíli sice nelze říci, jaké přesně, avšak jako nejpravděpodobnější se v současnosti jeví nové generace iPadů mini a Air. Ty si své znovuzrození odbyly zhruba před rokem a tudíž by představení jejich nové generace po roce a půl (pokud tedy proběhne na podzim, s čímž se dá díky iOS 14 počítat) dávalo největší smysl. Vždyť i mezi iPady Pro 3. generace a 4. generace si dal Apple pauzu o délce 1,5 roku.

Je otázkou, co vše by se mohly nové generace iPadů Air a mini naučit. Již poměrně dlouho mnozí jablíčkáři spekulují o tom, zda jim Apple nevnukne design iPadů Pro. To se však zdá s ohledem na jejich cenu, která je oproti Pro řadě poměrně nízká, velmi nepravděpodobné. Počítat bychom tak měli spíš s nasazením novějších a tedy i výkonnějších procesorů a potažmo navýšení RAM paměti a interního úložiště. Spekulovat se rovněž dá o nasazení ProMotion technologie pro zvýšení obnovovací frekvence displeje na 120 Hz, kterou se v současnosti chlubí jen řada Pro. Na škodu by určitě nebylo ani USB-C či podpora Apple Pencil 2. generace, která nabízí mnohem zajímavější funkce než její předchůdkyně. Zda se něco z toho vyplní nicméně ukáže až čas.