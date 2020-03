Jailbreak checkra1n půjde nainstalovat i na iPhony s iOS 13.4

Apple před několika dny vypustil finální verzi iOS a iPadOS 13.4 s označením GM, tedy Golden Master, pro všechny vývojáře. Obyčejní uživatelé by se poté verze 13.4 měli dočkat již zítra, a to již tradičně mezi 18. a 19. hodinou. S vydáním nové verze iOS a iPadOS však samozřejmě nebojuje jen Apple, ale také například vývojáři jailbreaku.

Obecně platí, že se Apple snaží ve všech možných případech zamezit instalaci jailbreaku na jeho zařízení. V případě jailbreaku checkra1n je to však jinak – iPhone X a všechna starší zařízení totiž trpí hardwarovou chybou, kterou Apple nemůže nikterak odstranit skrze softwarovou aktualizaci. To znamená, že jailbreak bude na tato zařízení možné nainstalovat až do té doby, dokud budou zařízení podporována. Ve finále tedy záleží podpora jailbreaku na nových verzích iOS jen a jen na vývojářích samotného jailbreaku. Nejznámějším jailbreakem je momentálně ten s názvem checkra1n, jehož vývojáři se jej snaží neustále aktualizovat a připravovat na nejnovější vydání nové verze iOS a iPadOS. I přesto, že se již zítra dočkáme oficiálního vydání iOS 13.4, tak se milovníci jailbreaku nemusí ničeho bát. Tým vývojářů checkra1n je na iOS a iPadOS 13.4 plně připraven a již před několika dny jsme se dočkali prvního experimentálního vydání jailbreaku pro iOS 13.4.

Uživatelé jailbreaku checkra1n jej mohou aktivovat jednoduše – stačí si stáhnout verzi checkra1n 0.9.9. Při instalaci jailbreaku poté stačí v nástroji zaškrtnout možnost pro instalaci i na netestované verze iOS. Kromě jailbreaku vydal jeden z vývojářů také nástroj, díky kterého můžete „proniknout“ do bezpečnostního čipu T2. Nutno však samozřejmě podotknout, že je tato verze jailbreaku ve fázi testování, a proto byste měli jeho instalaci rozhodně zvážit. Tímto článkem samozřejmě nikoho k instalaci nenabádáme a v případě, že se pro ni rozhodnete, tak nejsme zodpovědni za žádné následky, které mohou vzniknout.