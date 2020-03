Nejlepší hry, které si můžete zahrát přes Messenger

I když se zpočátku mohl život v karanténě zdát jakožto skvělý relax, tak už to rozhodně nyní taková zábava není. Bez práce a bez školy se většina lidí začne po nějaké době jednoduše nudit. Existuje hned několik způsobů, pomocí kterých se v dlouhých chvílích můžete zabavit. Někdo rád sleduje seriály, někdo prostě spí, a někdo si rád zahraje nějakou dobrou hru – a to v nejlepším případě s hned několika lidmi. Možnost hraní her nabízí i Messenger od Facebooku a my se v tomto článku podíváme na 5 nejlepších z nich.

Kde se hry nacházejí?

Bohužel, po redesignu Messengeru už se přímo v něm hry nenacházejí. Tyto hry, zvané jakožto Instant Games, najdete v rámci aplikace Facebook. Pro jejich zobrazení se tedy musíte přesunout do aplikace Facebook, kde vpravo dole klepněte na ikonu tří čar. Zde poté z menu vyberte možnost Hry. Jakmile se přesunete do herní sekce, tak je nutné, abyste se v horním menu přesunuli do sekce Hraní her. Odsud už si můžete zvolit, jaké hry chcete hrát, a popřípadě zde ve hrách také pokračovat. Hry se z Facebooku jen prvotně spouští, jakmile už budete mít nějakou hru rozehranou, tak se postup objeví v podobě zprávy i v Messengeru.

Quiz Planet

Quiz Planet patří mezi jednu z nejoblíbenějších her, která je v Messengeru k dispozici. Vaším protivníkem, popřípadě také s dalšími lidmi, dostanete sérii tří otázek z určitého odvětví, které si „nastřídačku“ s oponentem vybíráte. Po pěti kolech dojde k sečtení správných odpovědí a ten, kdo z vás dosáhne většího skóre, vyhrává. Quiz Planet dokáže zabavit na opravdu dlouhou dobu a kromě toho, že se nebudete nudit, tak se také dozvíte nějaké zajímavě věci.

Draw Something

Koncept Draw Something je známý po celém světě. Na App Storu je podobných aplikací ke stažení hned několik. Princip je jednoduchý – jeden z hráčů musí prostřednictvím obrázku, který namaluje, říci určité slovo, která mu hra zadá. Ostatní hráči poté musí uhádnout, co dotyčný maluje. Vzhledem k tomu, že někteří lidi neumí moc dobře kreslit, a navíc k tomu je na vás vyvíjen tlak z hlediska časomíry, tak jsou výtvory z Draw Something občas velmi zajímavé. Pokud se chcete kreativně zabavit, je Draw Something naprosto parádní volbou.

8 Ball Pool

Kdo by neznal klasický billiard, který se na počítačích a mobilech hraje už pekelně dlouhou dobu. Na začátku billiardu, tedy při rostřelu, je hráčům podle první koule určené, zdali jim patří pruhované, anebo plné koule. Jejich úkolem je poté samozřejmě během co nejkratšího času a co nejméně tahů dopravit všechny koule do kapes. Nakonec už zbývá jen poslední černá koule s označením 8, kterou musíte dostat do protější kapsy od té, do které jste trefili svou poslední kouli. 8 Ball Pool je zaručenou zábavou na opravdu dlouhou dobu.

Battleship

Klasické lodě zná každý z nás. Hrály se už před dlouhými lety nazpět na starých počítačích. V tomto případě je princip jednoduchý – máte určenou plochu, tedy moře, na kterou si rozestavíte své lodě – stejně tak i protivník. Navzájem se poté bombardujete pomocí přiřazených políček. Cílem hry je, aby hráč co nejdříve zničil celou protivníkovu flotilu a vyhrál tak souboj. Při této hře musíte využít hlavně logické myšlení, a to jak při rozmisťování lodí, tak při bombardování. Každá loď má totiž specifický tvar.

Word Blitz

Cílem této hry je, abyste v přiřazených písmenech našli a označili různá slova – a to všemi možnými směry, jak to jen jde. Vy, společně s protihráčem, dostanete v rámci hrací plochy písmena, ve kterých poté musíte hledat slova. Vyhrává samozřejmě ten, kdo v přiložených písmenech najde co nejvíce různých slov. V této hře trénujete především svou slovní zásobu a vzděláváte se, což poté může mít pozitivní vliv třeba na školní výsledky.