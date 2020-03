Podívejte se, jak by v iOS 14 mohlo vypadat nové zobrazení domovské obrazovky

Ani letos se nepodařilo Applu udržet veškeré informace ohledně chystaných operačních systémů v čele s iOS 14 pod pokličkou. Před nedávnem mu totiž unikl kód iOS 14, který se dostal do rukou redaktorům z portálu 9to5mac. Ti z něj byli následně i díky spolupráci s vývojáři schopni vytáhnout celou řadu zajímavých detailů poodhalujících hlavní novinky systému.

Podle dostupných informací by se mimo jiné měla dočkat přepracování domovská obrazovka iPhonu. Prozatím máme v iOS 13 k dispozici prakticky pouze jeden režim zobrazení, a to pomocí klasických ikon (popřípadě se nabízí také možnost pro větší ikony). Operační systém iOS 14 by si však měl vzít inspiraci z Apple Watch, kde je kromě mřížky k dispozici také zobrazení aplikací v seznamu. To znamená, že by se v chystaném iOS mohla objevit možnost, pomocí které byste si také mohli nechat na domovské obrazovce zobrazit ikony v listovém seznamu. Na výběr by poté mohlo být buď z automatického seřazení podle abecedy, podle využívání, anebo by si uživatelé mohli aplikace různě umístit sami.

Abyste si toto zobrazení mohli lépe představit, tak se rozhodl designér Parker Ortolani vytvořit tzv. mockupy (svým způsobem v českém jazyce „makety“), ve kterých se nachází nejnovější iPhony s aktivním zobrazením aplikací v seznamu. Na dalších mockupech, tentokrát od designérů ze iSpazio.net, si můžete všimnout, jakým způsobem by mohlo být zobrazení v seznamu využito pro zobrazení notifikací z různých aplikací, popřípadě pro zobrazení jiných důvodů, proč byste zrovna onu aplikaci měli otevřít. Seznam by se dále mohl spoléhat na Zkratky Siri, díky kterým by se vám zobrazovaly doporučené aplikace vázané například na vaši polohu. V pravém horním rohu poté najdete přepínač mezi zobrazeními, který by se podle designérů mohl na domovské obrazovce objevovat permanentně. Co na tohle zobrazení říkáte? Dejte nám to vědět do komentářů.