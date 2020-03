5 zajímavých aplikací v App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (15.3. 2020 – 22.3. 2020)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

Aplikace 7DayWeather vám v krásně vypadajícím uživatelském rozhraní přinese týdenní předpověď počasí pro desítky tisíc měst po celém světě. Aplikace čerpá data z více spolehlivých zdrojů, kromě teploty nabízí informace také o vlhkosti, atmosférickém tlaku vzduchu nebo rychlosti větru.

Pro všechny, kteří si na svém iPhonu rádi pohrají s úpravou fotografií, je tady aplikace CutArt-Photo Cutout Editor. Slouzží především ke kreativnímu ořezávání fotografií a práci s pozadím, můžete v ní ale také využívat nápadité šablony nebo si vyhrát s filtry a dalšími úpravami.

Může být hra futuristická i retro zároveň? Night Rider – Cyberpunk Racer je jasným důkazem toho, že to opravdu jde. Čeká vás zběsilá a divoká jízda prostředím, laděným do neonových barev. Závodit budete za zvuků syntetizátorové hudby s nostalgickým nádechem osmdesátých let. Tak nasaďte sluchátka, pohodlně se usaďte, a jízda může začít.

Hra Disarmo vás přenese do zcela netradičního prostředí, laděného do příjemných barev. Vaším úkolem bude dopravit bombu do předem určeného cíle, ale pozor – máte na to pouhých patnáct sekund. Stihnete to dříve, než bomba vybouchne?

Máte chuť na pořádné dobrodružství? Pusťte se do hraní hry MonkeyBox #1: Polarized!. Příběh se před vámi postupně odvíjí spolu s tím, jak pořizujete fotografie. V domě se něco stalo. Něco, co by mělo zůstat tajemstvím. Pomozte ho vyřešit za pomoci nápadité kombinace herních prvků s vámi pořízenými fotografiemi z reálného světa.