Mobil Pohotovost přichází s dopravou zdarma a rychlou expedicí

Komerční sdělení: Nakupování online přináší řadu benefitů a dokáže nám velice jednoduše ušetřit až hodiny vašeho drahocenného času. Existuje ale řada zákazníků, kteří stále preferují kamenné prodejny, díky čemuž dokáží ušetřit například za dopravu. V tomto směru jde Mobil Pohotovost přímo naproti svým zákazníkům. MP totiž aktuálně nabízí dopravu zdarma a pyšní se velmi rychlou expedicí.

Pravděpodobně si můžete klást jednu otázku. Jak dopravu zdarma získat? Celý postup je velice jednoduchý a určitě vás nijak nezatíží. Jedinou podmínkou totiž je, abyste si vytvořili objednávku, jejíž částka bude převyšovat 500 korun. Pokud se ale řadíte do skupiny lidí, kteří raději navštíví prodejnu, můžete si samozřejmě své zboží objednat i tam. Zde platí podmínka, abyste si za své produkty zaplatili předem a následně si jej můžete vyzvednout na jedné z prodejen.

Za zmínku určitě stojí i velice rychlá expedice. Jestliže si totiž vaše zboží objednáte do 18 hodin a za způsob přepravy zvolíte kurýrní společnost PPL, obdržíte vaše zboží hned následující pracovní den. Aby vám vaše objednávka dorazila co nejdříve domů v případě zvolení České pošty, budete muset objednávku zaslat do 15 hodin. Jedná se tak o perfektní akci, díky které si můžete nakoupit zcela pohodlně z pohodlí vašeho domova, přičemž za dopravu nezaplatíte ani korunu a navíc své produkty dostanete co možná nejrychleji.