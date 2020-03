Netflix snižuje v Evropě kvůli koronaviru kvalitu streamování svého obsahu

Sledování Netflixu je s ohledem na současnou situaci pro mnoho Evropanu každodenním chlebem. To však není z hlediska funkčnosti internetových sítí tak úplně ideální, jelikož jsou kromě streamovacích služeb zatíženy i stovkami milionů lidí pracujícími přes home office a dětí, které se přes internet vzdělávají v rámci online výuky. Aby bylo evropské internetové připojení co možná nejméně problémové, rozhodl se proto nyní Netflix snížit kvalitu streamování svého obsahu.

V uplynulých dnech vyzvala Evropská unie služby jako Netflix, YouTube, Spotify, HBO GO a další k dočasnému snížení kvality streamování kvůli neobvyklé zátěží internetové sítě. Ta totiž není na podobné stavy, kterým čelíme v posledních týdnech, stavěna a přestože nápor zatím zvládá, bylo by dobré jí v rámci možností odlehčit. Jako první na tuto výzvu reaguje právě Netflix, který v Evropě ode dneška nejméně na následujících 30 dní snižuje kvalitu streamování svých seriálů, čímž se sníží jejich datová spotřeba o velmi slušných 25 %. Kvalita obrazu by se přitom měla dle slov společnosti snížit jenom nepatrně, což jistě potěší.

Dá se očekávat, že budou Netflix v brzké době následovat i další společnosti, což pro běžné uživatele bude znamenat de facto jediné – stabilnější internet za cenu nemožnosti sledování obsahu v nejvyšším možném rozlišení. Ve výsledku se tedy bude jednat o kladnou věc, kterou po dobu pandemie rozhodně oceníme. I přesto však určitě všichni v hloubi duše doufáme v to, že se s podobnými omezeními budeme moci brzy rozloučit. Nynější situace je totiž nanejvýš nepříjemná.