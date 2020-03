Budoucí generace HomePodu se zřejmě pochlubí radarem

Chytré domácnosti se neustále zdokonalují a za posledních několik let ušly poměrně dlouhou a trnitou cestu, díky které můžeme dnes vypínat světla hlasem nebo poručit svým digitálním asistentům, aby spustili naši oblíbenou skladbu. Zde však možnosti zdaleka nekončí a jablečná společnost si toho je nanejvýš vědoma. Proto konec konců přispěchala také s dalším patentem, který sahá za hranice momentálních možností a opět posouvá vizi inteligentních domácností o něco dále. Byť se stále jedná o pouhý koncept, z hlediska technické stránky nejde o příliš vzdálenou budoucnost.

Nejnovější přírůstek do záplavy patentů se zaměřuje výhradně na HomePod, v jehož útrobách sídlí Siri. Apple si tentokrát vzal na paškál zejména radar reproduktoru a schopnost detekce okolních předmětů a lidí. Dosud totiž bylo nutné ovládat chytrého asistenta pouze pomocí hlasu nebo mobilního telefonu, a ač je tato metoda poměrně pohodlná a efektivní, zapojení gest by v tomto případě vůbec nebylo na škodu. Problém také nastává v případě, že se rozhodne na Siri promluvit někdo z členů rodiny a nabídka není dostatečně personalizovaná. Z tohoto důvodu jablečná společnost přišla s řešením v podobě detekce uživatelů. Díky tomu by hlasový asistent nabídl vždy dané možnosti, které si dotyčný nastavil, například profil na Apple Music. Technologický gigant chce zároveň docílit co nejintuitivnějšího ovládání, aniž by uživatel musel manuálně přepínat mezi účty nebo složitě vyhledávat kýženou skladbu. K tomu ale zařízení potřebuje radar, který uživatele identifikuje a přizpůsobí se mu. Budoucí HomePody by tak mohly disponovat přijímačem i vysílačem, který by vysílal vlny a získával informace z okolního prostředí.

Reproduktor by navíc byl schopný detekovat také další jablečná zařízení, jako jsou například iPhony či iPady, a efektivně reagovat na jejich přítomnost. Co se uživatelů týče, rozeznával by systém zejména charakteristické rysy, hlas a další unikátní prvky. Apple si věří dokonce natolik, že v patentu zmiňuje také schopnost odhadnout zdravotní stav dané osoby a jejich životní funkce, například puls, tlak a frekvenci dýchání. Kromě této vychytávky by se budoucí technologie mohla zaměřit také na okolní předměty a měření interiéru, podle nějž by například systém automaticky měnil hlasitost a upravil přehrávanou skladbu tak, aby vyzněla akusticky co nejlépe. Rozhodně se však jedná o inovativní a ambiciózní koncept, který je technicky realizovatelný a jeho případné nasazení není otázkou daleké budoucnosti. Uvidíme, zda se Apple návrhu chytí a začne na něm aktivně pracovat, nebo ho smete ze stolu.