Herní pecky Watch Dogs a The Stanley Parable jsou nyní pro PC ke stažení zdarma

Herní společnost Epic Games nelení a po bohatém minulém týdnu, kdy přispěchala s takovými peckami jako je experimentální Anodyne 2, odpočinkové Short Hike nebo nápadité Mutazione, se vytasila s další paletou her, kam mimo jiné spadá výborný vypravěčský titul The Stanley Parable a všem známé Watch Dogs, kde se vžijeme do role hackera. Je zkrátka vidět, že ani v těchto těžkých časech vývojáři na hráčích nešetří a naopak se snaží zajistit svým fanouškům co nejlepší zábavu, která jim pomůže aktuální situaci překonat.

The Stanley Parable

Začněme povedenou a nepříliš tradiční hrou The Stanley Parable, kde se vžijeme do role kancelářského pracovníka Stanleyho. Jeho úkolem není nic jiného než mačkat tlačítka na klávesnici dle rozkazů shora, sedět v malém kumbále s pořadovým číslem a sledovat, jak vám život utíká pod rukama. V tu chvíli však do hry vstupuje vyšší entita, která vás z tohoto osobního pekla vysvobodí. A nebo vás naopak uvrhne ještě do depresivnějšího a temnějšího světa. Tato hra se totiž nedá popsat slovy a každý si tento unikát zkrátka musí zažít na vlastní kůži. Budete totiž prozkoumávat pusté kanceláře, kde kromě vás nikdo není, hledat ostatní zaměstnance a přemýšlet nad tím, proč tohle všechno vlastně děláte. Vypravěč, který vás navádí tunelem chodeb a dveří, mezitím zpochybňuje každé vaše rozhodnutí, a byť ukládá volbu příští cesty na vás, rozhodně se nejedná se o nic příjemného. V každém případě doporučujeme zamířit na Epic Store a dát této originální jednohubce šanci. Garantujeme vám, že po ní jen tak neusnete a nad smyslem toho všeho budete přemýšlet ještě hodně dlouho. Ke hraní vám navíc bohatě stačí Windows 7, dvoujádrový procesor o taktu 3GHz a GB RAM.

Watch Dogs

Další neméně povedenou, zato o to více pochopitelnou hrou je legendární Watch Dogs z dílny Ubisoftu. Tuto světoznámou hru nejspíše není třeba příliš představovat, avšak vžijete se do role hackera Aidena Pierce, který brázdí Chicago a snaží se získat svou pomstu. Vše totiž ovládá nadnárodní korporace, která má všude dosazené své lidi, kamery po celém městě a neunikne jí ani jeden jediný občan. Představte si dnešní svět, jen s tím rozdílem, že kontrola obyvatel je méně nápadná. Tak či onak rozhodně doporučujeme si hru stáhnout, vydrží vám na několik desítek hodin a stylem své hratelnosti bude jistě imponovat každému fanouškovi titulů od Ubisoftu. Nechybí rozlehlý otevřený svět, plejáda možností a především nekonečné hackování všeho okolo a porušování zákona. Ke hraní vám postačí Windows 7, Intel Core2 Quad Q8400 o taktu 2.66GHz nebo AMD Phenom II X4 940 o taktu 3GHz, 6GB RAM a grafická karta AMD Radeon HD 5850. Pustíte se do nebezpečných hrátek s mocnými a nekompromisními autoritami?