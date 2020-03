Stav baterie periferií připojených k iPadům Pro bude již brzy možné kontrolovat přes widget

Pro Apple je připojování periferií k iPadů čím dál důležitější. Svědčí o tom nejen včerejší představení zbrusu nové přídavné klávesnice Magic Keyboard, ale také „odemčení“ systému externím diskům a dalším úložištím, ke kterému se odhodlal v iPadOS 13. Dalším pěkným ukazatelem je drobná novinka chystaná pro iOS 13.4, díky které budou mít uživatelé vynikající přehled o stavu baterie periferií připojených k iPadu.

Již relativně dlouho umožňuje Apple kontrolovat přes speciální widget Baterie pro iOS a iPadOS úroveň baterií v AirPods, Apple Watch a potažmo dalších připojených Bluetooth zařízeních. Právě tato vychytávka začne s příchodem iPadOS 13.4 zobrazovat i stav nabití periferií jako například Magic Mouse či Magic Keyboard. Widget nicméně nabídne podporu i jiným bezdrátovým klávesnicím, myším či trackpadům. Kontrola stavu jejich nabití tak bude nově naprostá hračka, což je z hlediska uživatelského komfortu vynikající zpráva.

Zatímco klávesnice je možné k iPadům připojit již relativně dlouho, u myší museli na tuto možnost uživatelé čekat až do loňského září. Podpora totiž dorazila jako jedna z hlavních novinek operačního systému iPadOS 13, kterým se Apple snaží své tablety částečně přiblížit Macům. Nutno však podotknout, že minimálně v případě podpory myší se mu to zprvu příliš nedařilo, jelikož bylo její nastavení a přizpůsobení téměř nulové. S novými verzemi iPadOS nicméně Apple tuto funkci vylepšoval, díky čemuž je nyní již poměrně dobře použitelná a její využitelnost navíc postupem času zaručeně poroste. Pokud by totiž neměl Apple její vylepšování v plánu, velmi pravděpodobně by se nepouštěl do vývoje klávesnice s trackpadem.