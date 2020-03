Otec Microsoftu předpověděl pandemii koronaviru už před pěti lety

Miliardář a spoluzakladatel Microsoftu Bill Gates by se jinak dal označit za vizionáře, kterému se podařilo udat směr technologického světa a přijít s něčím, co tehdy ještě svět neviděl. Bill se však kromě technologií výrazně angažuje také v dalších odvětvích a snaží se jak pořádat dobročinné akci pod taktovkou nadace Bill and Melinda Gates Foundation, tak přednášet na nejrůznější témata, která se dotýkají společnosti. Jedním z nich je i probíhající pandemie koronaviru, jenž Bill Gates původně předpovídal v rámci přednášky na TED Talk již před několika lety.

Dnešní doba jako by vyloženě nahrávala vzniku nejrůznějších vizionářů, vůdců a ikonických, extravagantních osobností. Zatímco v minulé dekádě touto osobou byl například Steve Jobs, ta aktuální patří takovým géniům jako je Elon Musk nebo právě Bill Gates. Ač Elona v tomto ohledu většina lidí poslouchá, dává na jeho rady a toužebně vzhlíží k jeho slibovaným projektům, Bill je v tomto ohledu mírně pozapomenutý. Sice se může pochlubit rovnou několika odbornějšími přednáškami, ale i tak jeho slovům naslouchá spíše užší, specificky zaměřené publikum. Před pěti lety se však lidem tato chyba stala osudnou. Tento 64 letý miliardář totiž v roce 2015 rámci své přednášky na TED Talk de facto předpověděl blížící se pandemii koronaviru a varoval lidstvo, že není připravené.

Fotogalerie bill_gates_villain_fb Young Bill Gates BI Zdroj Bill Gates Portrait Session WASHINGTON - NOVEMBER 1985: Business magnate and Microsoft co-founder Bill Gates poses in November 1985 in Bellevue, Washington. (Photo by Deborah Feingold/Getty Images) 7Bill Gates +3 Fotek 5Bill Gates Bill Gates 5 Vstoupit do galerie

Bill Gates tehdy názorně vysvětlil, proč je virová pandemie horší než jaderná válka a může mít potenciálně ještě drastičtější dopady na fungování společnosti. Zároveň popsal jak moc je lidstvo na podobný scénář nepřipravené a v případě reálné hrozby by pohořelo. Rozhodně doporučujeme podívat se na originální video, jenž má již přes 5 milionů zhlédnutí a během příštích dní se toto číslo nejspíše znásobí. Gates pochopitelně není jediný, kdo s varováním před pandemií přišel. Ještě před ním na toto téma upozorňovala řada vědců, epidemiologů a kapacit z oblasti medicíny. Až spoluzakladatel Microsoftu těmto obavám ale propůjčil hlas, který byl nakonec nevyslyšen. Tak či onak, nadace Bill and Melinda Gates Foundation bude pomáhat obětem a podílet se na společném řešení, které by nás mohlo od zkázy uchránit. Co se na pesimistickou prognózu říkáte?