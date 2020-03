Oblíbená konzolovka Dead By Daylight se podívá i na iPhony

Vzhledem k aktuální situaci by se otázka brutální smrti neměla pravděpodobně příliš vytahovat, ale v souvislosti s chystaným vydáním pecky Dead by Daylight Mobile si zkrátka nemůžeme pomoci. Tato hříčka vyšla na PC a konzole již před nějakou dobou a portu se dočkalo dokonce také přenosné Nintendo Switch. Skoro to až vypadalo, že budou hráči na mobilních zařízeních ochuzeni, ale opak se stal pravdou a vývojáři z Behaviour Interactive přispěchali s příjemnou zprávou.

Povedené hororové řežby Dead by Daylight Mobile se tak dočkáme již 16. dubna, kdy zamíří na iOS a Android a nabídne plnohodnotný zážitek z nahánění sériovým vrahem. Jen vězte, že hra staví výhradně na asynchronním multiplayeru až v 5 hráčích, který vám jistě zajistí zábavu na mnoho desítek hodin. Zatímco čtyřem přeživším se podařilo nákaze uniknout, poslední a nepříliš vítaným členem skupiny je brutální vrah, který se zbytek snaží jednoho po druhém dostat. Samozřejmě nechybí překážky, které na útěku budete moci šílencovi klást do cesty, ani nejrůznější skrýše, kam se můžete v nejvyšší nouzi uchýlit. Vtip je ale v tom, že vrahem není žádné naivní a neschopné NPC, do této role se vžije hráč, a tudíž bude přežití o poznání těžší. I váš kat může totiž vytáhnout eso z rukávu a poradit si nějakým šikovným trikem.

Tak či onak, hra se chlubí také výběrem postav, do nichž se může pátý hráč vcítit. Na výběr je takřka ze všech hororových ikon, Freddy Krugerem počínaje a Demogorgonem ze Stranger Things konče. Váš strach se tak neomezí pouze na jednu generickou postavu, ale váš protivník může svůj zjev střídat a pořádně vás vyděsit. Každá z těchto postav má navíc vlastní sadu schopností, které pro úspěšný lov může využít. Rozhodně to tedy vypadá, že se máme na co těšit. Jen vás varujeme, že z Dead by Daylight Mobile nejspíše nějakou tu chvíli nebudete spát. Na druhou stranu vás může konejšit pomyšlení, že hra nabízí intuitivní ovládání, adekvátní mobilní zážitek a další funkce, díky nimž se vám možná podaří i přežít a uniknout šílencovi, který se s vámi příliš přátelsky bavit nebude.